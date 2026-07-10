曾志偉北上做老闆！張學友、梁朝偉巨星花籃陣撐場 獎門人滿場飛親民合照簽名

73歲的曾志偉自卸任TVB總經理職務後，除了自組製作公司拍劇外，近日更強勢進軍飲食界，於佛山投資開設麵包店，並親自主持開幕剪綵儀式。新舖開張當日場面墟冚，人山人海，多位圈中好友專程北上親身到賀，當中包括吳啟華、麥長青、洪天明與老婆周家蔚齊齊現身撐場，吸引大批市民駐足圍觀及舉機拍攝。

曾志偉麵包店晒巨星花籃陣

曾志偉縱橫演藝圈數十年，地位舉足輕重，現場擺滿了圈中好友送上的祝賀花籃，排場十足。現場花牌上的名字星光熠熠，包括譚詠麟、歌神張學友、影帝梁朝偉與劉嘉玲、謝天華、林曉峰、杜德偉夫婦、鍾鎮濤夫婦、梁家輝夫婦、苗僑偉夫婦、錢嘉樂、王祖藍、阮兆祥、麥美欣、葉童及其夫陳國熹等，每一個名字都份量十足。曾志偉當日心情極佳，全程展現親民作風，面對佛山街坊及粉絲的熱情包圍，他滿面笑容，對於簽名合照全部來者不拒，網民紛紛大讚：「獎門人超級Nice」、「毫無架子」，為新店贏盡口碑。

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曾志偉新公司頭炮劇由袁詠儀當女主角

曾志偉除了在飲食界大展拳腳，他亦有投入影視製作事業，主理的首齣重頭懸疑劇集《狩謊》備受矚目。該劇由內地一線男星成毅，夥拍金像影后袁詠儀擔綱主演，這個極具新鮮感的破天荒陣容，讓劇集未開拍已先聲奪人。據悉《狩謊》不僅在內地播放平台火速突破17萬的「預約量」，更強勢奪得「2026最具期待作品」大獎，網民紛紛指對新作萬分期待。

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