譚詠麟與曾志偉手機睇波表情肉緊 Friend足50年情誼深厚 睇世界盃獨特見解被讚真球迷

譚詠麟與曾志偉是認識了數十年的摯友，無論工作或大小聚會，總能見到他們在一起的身影。這對黃金搭檔之所以默契十足，原來二人的關係實為「世交」，早在他們孩童時代，兩家人已是舊識。譯詠麟曾透露自己小時候已跟曾志偉一同踢足球。近日譯詠麟在社交平台分享了多張與曾志偉及明星足球隊外遊的照片，其中一張兩人緊盯手機螢幕觀看球賽的合照，最為引人注目。相中可見，他們全神貫注，時而驚訝，時而肉緊，譚詠麟更手指指點評球賽，二人由小時候一起踢波，數十年後還在一起觀看球賽，網民紛紛羨慕二人的深厚情誼。

譚詠麟、曾志偉手機睇波表情多多

除了與摯友共聚，此行亦是香港明星足球隊的重要活動，適逢明星足球隊成立40週年，大隊人馬特意飛往曼谷慶祝。譚詠麟在帖文中分享感受，認為與其長途跋涉、舟車勞頓只為親身觀看一場球賽，倒不如與一大班志同道合的好朋友聚首一堂，一同觀賽、歡呼、拍手，他認為「氣氛都是一樣的high」。從照片可見，球隊在當地包下大型會議室，用投影大螢幕觀看球賽，眾星穿上統一設計的球隊服裝，場面熱鬧，猶如一個盛大的派對。

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譚詠麟拉大隊到曼谷旅行

這次曼谷之旅，除了核心成員譚詠麟、曾志偉，亦有多位大家熟悉的面孔，包括黃日華、衛志豪、葉泓聲、戴志偉、李子雄、洪天明、吳岱融、李金凱、劉洋等，三代藝人齊聚。無論是在餐廳大排筵席，享用豐盛的海鮮大餐，還是在街邊小店品嚐地道美食，氣氛都相當融洽。眾人在鏡頭前展露燦爛笑容，擺出各種鬼馬甫士，盡顯團隊的團結與歡樂。

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