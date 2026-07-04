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溫拿四虎罕有合體  譚詠麟超精靈鍾鎮濤極型仔  一舉動盡騷兄弟情「阿強」已一頭白髮？

影視圈
更新時間：21:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-04 HKT

經典樂隊溫拿（The Wynners）自70年代誕生以來，五位成員譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥）、彭健新、陳友及葉智強的兄弟情一直為人津津樂道。近日，「溫拿四虎」譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新及陳友罕有地在內地合體，一同探班「春泥合唱團」，他們與年輕的合唱團員熱情互動，更即興合唱金曲《朋友》，場面溫馨，眾人的最新狀態也隨之曝光。

譚詠麟狀態佳鍾鎮濤型仔

從影片中可見，四位成員雖然都已年屆七旬，但精神狀態極佳。現年73歲的譚詠麟身穿藍色恤衫，身形似乎比以往清減了一些，顯得格外精神爽利，在領唱《朋友》時中氣十足，風采不減當年。身旁的鍾鎮濤則戴著黑框眼鏡，衣著時尚，保養得宜，完全看不出已經73歲，依然是那位型格十足的B哥。

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溫拿四虎兄弟情不變

在合唱期間，彭健新頭髮濃密，狀態甚好，全程投入地跟著音樂搖擺。而鼓手陳友更是興致勃勃，即場拿起一個鼓箱（Cajon）拍打，為大家的歌聲增添節奏，非常投入。四位好兄弟在過程中不時有眼神交流，互動自然，盡顯數十年不變的深厚兄弟情。

網民掛住葉智強

這次「四虎」的合體，讓不少歌迷感到驚喜，但也引發了網民對另一位成員葉智強的掛念與提問：「葉智強去哪了？」事實上，作為溫拿最低調的成員，葉智強早已移民澳洲，過著悠閒的生活。譚詠麟曾笑言溫拿的近況是：「B哥哥內地工作；陳友美國探孫；阿強（葉智強）澳洲餵袋鼠；健仔和我香港飲茶。」不過，在2023年4月，為了慶祝彭健新的74歲生日，葉智強曾專程回港，與四位好隊友及陳百祥、黃杏秀等好友一同慶祝，實現了「溫拿五虎」的久違重聚。

葉智強3年前一頭白髮

當時久未露面的葉智強以一頭銀髮現身，雖然看起來比以往蒼老，但精神奕奕。他選擇自然老去的帥氣模樣，引來網民兩極化的討論，有人大讚「白髮look好帥！」，但也有歌迷坦言一時難以接受：「葉智強的白髮，我接受不了。」。

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