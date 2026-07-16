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吳綺莉罕談成龍拒認吳卓林內幕？首揭從未被要求為女兒做親子鑒定  認為分手後骨肉與舊愛無關

影視圈
更新時間：16:55 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:55 2026-07-16 HKT

吳綺莉與有婦之夫成龍的關係多年來都成為焦點，當年有傳吳綺莉未婚產女後，成龍曾主動提出，要求吳綺莉為「小龍女」吳卓林做DNA親子鑒定，並表示只要確認血緣便願意負起責任，但卻遭到吳綺莉執意拒絕，最終導致成龍未能得知吳卓林是否親生，故此只好放棄骨肉。然而，吳綺莉昨晚（15日）在抖音開直播時，卻澄清這個流傳了足足27年的說法，公開「成龍不認親生女兒」的內情。

吳綺莉透露從未為女兒做親子鑒定

在昨晚的直播中，面對網民再次追問當年為何不做親子鑒定時，吳綺莉表現得相當平靜，坦言：「從來沒有任何一個人叫我做過親子鑒定。」這短短一句話，徹底粉碎了外界多年來指她「心虛迴避」、「刻意拒絕」的揣測，更被網民解讀為間接表達了成龍從未弄清楚自己是否吳卓林的生父。

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吳綺莉懷孕時已跟成龍分手

對於單親媽媽的身份，吳綺莉在直播中直言，不管在哪個年代，如果一男一女已經決定分開，而女方又想把孩子生下來的話，腹中塊肉已經跟生父毫無關係。吳綺莉表示：「我覺得不管哪個年代，如果大家決定分開了，不管這個女的有沒有孩子，如果那個女的決定要這個孩子的話，那跟那個男的還有啥關系。」

傳成龍叫吳綺莉墮胎

其實回顧當年，一直有傳吳綺莉剛發現懷孕時，成龍就曾強烈要求她去墮胎，並指即使吳綺莉執意將孩子生下，他也絕不會承認關係，更不會負上任何做父親的責任。加上後來吳綺莉為女兒取名「吳卓林」，被外界解讀為暗含「卓越於林鳳嬌」的挑釁意味，令成龍更加堅定徹底不認父女關係的態度。如今吳綺莉親口證實「從未有人要求做鑒定」，被質疑更進一步印證了當年的傳聞——成龍由始至終都不想和吳綺莉的骨肉扯上任何關係。

吳綺莉未有怨恨成龍

背負著「心機糾纏」、「妄圖綑綁名人」的標籤足足27年，吳綺莉獨自背上生育與養育的重擔，熬過無數無人幫扶的艱難歲月。她在直播中坦言雖然辛苦，但「對成龍從沒有絲毫的怨恨」。

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