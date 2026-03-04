Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱

影視圈
更新時間：14:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-04 HKT

53歲的吳綺莉當年傳出為成龍誕下女兒吳卓林，吳卓林在成長中缺乏父愛，又與母親關係矛盾，2017年年僅18歲的吳卓林宣布「出櫃」，更大12年的加拿大籍Andi結婚，又遠走加拿大。早前外傳成龍去年透過中間人，多次為26歲的吳卓林提供經濟援助，父女關係似乎破冰。

吳綺莉跟何國鉦為校友

吳綺莉對於女兒接觸父親的傳聞，吳綺莉近日現身時裝設計師校友何國鉦（Dorian）的網台節目《娛樂山》，罕談女兒吳卓林的近況，母女關係隨時間軟化，更難得回應卓林與成龍的「世紀合作」傳聞。

相關閲讀：吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物

對於有傳成龍透過中間人多次為吳卓林提供經濟援助，除代付加拿大的房租，又資助吳卓林發展設計事業，就連新片的海報設計競標亦向吳卓林作邀請參與。吳綺莉在訪問中直接否認：「我唔覺得係囉！」不過吳綺莉形容在件事上如同局外人：「我都係一個觀眾，喺旁邊剝花生。」

吳綺莉難接受女兒取向

吳綺莉講起與吳卓林母女關係決裂，坦承當年難以接受女兒的選擇，確實感到極難接受，但隨時間流逝，其心態有所轉變：「時間可以改變一切」。吳綺莉表示現時學會尊重女兒，亦認同愛情是盲目」，雙方每逢過年過節，都會傳訊息「新年快樂」、「聖誕快樂」，關係逐漸修復。

吳綺莉曾受抑鬱症困擾

吳綺莉在節目中分享讀書時的日子，又提到其精神狀況。吳綺莉表示曾受抑鬱症困擾，但因服藥後，出現強烈的副作用：「食完後成個人飄移，Slow down慢晒咁，我好驚呀！食了一粒已經想叫白車。」最終吳綺莉選擇由自己調節心態，解決問題。對於感情生活，單身多年的吳綺莉表示一切隨緣，透露性格不想應酬，所以「連去結識都冇機會」，並表示自己的心態亦非只是想找個伴，指「找個伴冇意思」，而她亦承認現階段感情空白，或跟自己「仲未遇到個啱」有關。

相關閲讀：吳綺莉遇意外展示傷勢 被一物傷致見血險直插眼球 聞女兒吳卓林返港傳聞反應曝光

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
4分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
17小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
6小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
22小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
11小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前