吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱

53歲的吳綺莉當年傳出為成龍誕下女兒吳卓林，吳卓林在成長中缺乏父愛，又與母親關係矛盾，2017年年僅18歲的吳卓林宣布「出櫃」，更大12年的加拿大籍Andi結婚，又遠走加拿大。早前外傳成龍去年透過中間人，多次為26歲的吳卓林提供經濟援助，父女關係似乎破冰。

吳綺莉跟何國鉦為校友

吳綺莉對於女兒接觸父親的傳聞，吳綺莉近日現身時裝設計師校友何國鉦（Dorian）的網台節目《娛樂山》，罕談女兒吳卓林的近況，母女關係隨時間軟化，更難得回應卓林與成龍的「世紀合作」傳聞。

對於有傳成龍透過中間人多次為吳卓林提供經濟援助，除代付加拿大的房租，又資助吳卓林發展設計事業，就連新片的海報設計競標亦向吳卓林作邀請參與。吳綺莉在訪問中直接否認：「我唔覺得係囉！」不過吳綺莉形容在件事上如同局外人：「我都係一個觀眾，喺旁邊剝花生。」

吳綺莉難接受女兒取向

吳綺莉講起與吳卓林母女關係決裂，坦承當年難以接受女兒的選擇，確實感到極難接受，但隨時間流逝，其心態有所轉變：「時間可以改變一切」。吳綺莉表示現時學會尊重女兒，亦認同愛情是盲目」，雙方每逢過年過節，都會傳訊息「新年快樂」、「聖誕快樂」，關係逐漸修復。

吳綺莉曾受抑鬱症困擾

吳綺莉在節目中分享讀書時的日子，又提到其精神狀況。吳綺莉表示曾受抑鬱症困擾，但因服藥後，出現強烈的副作用：「食完後成個人飄移，Slow down慢晒咁，我好驚呀！食了一粒已經想叫白車。」最終吳綺莉選擇由自己調節心態，解決問題。對於感情生活，單身多年的吳綺莉表示一切隨緣，透露性格不想應酬，所以「連去結識都冇機會」，並表示自己的心態亦非只是想找個伴，指「找個伴冇意思」，而她亦承認現階段感情空白，或跟自己「仲未遇到個啱」有關。

