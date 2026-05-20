吳綺莉直播談跟女兒卓林最新關係 感觸淚灑人前：我冇後悔生佢 曾患抑鬱症暈眩欲入院

現年53歲的女星吳綺莉，過去與女兒吳卓林（小龍女）的關係一度降至冰點，甚至陷入長期決裂的僵局。然而，隨著時光流逝，這對母女如今已經徹底破冰。日前，吳綺莉在社交平台開直播與粉絲互動時，難掩心中的喜悅，主動分享與愛女的最新互動，期間更流露慈母本色，說到動情處甚至不自禁流淚。

吳綺莉訴說跟女兒最新關係

在該場直播中，吳綺莉紅著眼眶、嘴角卻掛著幸福的微笑透露，卓林在今年的母親節以及她的生辰，都特意傳送了窩心的祝賀訊息。僅僅是簡單的兩句「媽媽，節日快樂！生日快樂！」，已經讓苦等多年的她感到心滿意足。她感性地表示，自己從未對生下這個女兒感到懊悔，深感血濃於水的親情無可替代。她更喜滋滋地向網民預告，女兒承諾下次回家時會親自下廚孝敬她，雖然未知確切歸期，但這份期待已令她無比溫暖。

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吳卓林曾傳出經濟極拮据

這份平靜與溫馨其實得來不易。回顧兩人早前的不和關係，卓林自小在缺乏父愛的單親家庭成長，2017年她毅然公開性取向，隨後與外籍伴侶Andi步入婚姻殿堂並移居加拿大。當時吳綺莉對女兒的決定難以釋懷，導致母女關係陷入嚴重冷戰。卓林在異國一度傳出經濟拮据、甚至要排隊領取免費食物及拾荒度日，這讓身處香港的吳綺莉飽受煎熬與擔憂。

吳綺莉曾患抑鬱症

這段漫長的家庭糾紛與外界的流言蜚語，讓吳綺莉曾有抑鬱症。她過往曾坦承飽受情緒病折磨，但因為服用抗抑鬱藥物後出現嚴重的暈眩、遲鈍等副作用（甚至讓她嚇得想叫救護車），最終她選擇放棄依賴藥物，靠著強大的意志力與自我調節心態，慢慢走出了陰霾。

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吳卓林事業穩步上揚

令人欣慰的是，如今的卓林早已擺脫昔日的困境。據悉，她在海外創立的設計工作室成績斐然，不僅社交帳號追蹤人數暴增至逾42萬，更憑實力中標，接下了成龍電影《急先鋒2》及《P計劃》的北美宣傳海報設計項目，事業步入正軌，不再需要母親操心。

吳綺莉：健康才是無價寶

經歷過風風雨雨，吳綺莉坦言心態轉變了許多，學懂了放下執著並尊重女兒的選擇。她在直播尾聲也不忘勉勵大眾，強調健康才是無價寶，遇到難關時大哭一場發洩後，便要繼續為生活努力。至於單身多年的感情生活，她則抱持寧缺勿濫的隨緣態度。