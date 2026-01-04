吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物

今年26歲的吳卓林，是女星吳綺莉的私生女，吳卓林亦曾公開指國際影星成龍是她的親生爸爸。現年71歲的成龍，近期曾公開向兒子房祖名道歉，指他過往太過嚴格而讓父子關係疏離。近日吳卓林於直播時，亦首度開腔講及成龍，似乎和成龍的關係已由陌路人，慢慢朝向重歸於好的狀態。

成龍被指暗中經濟援助吳卓林

網傳成龍於2025年透過中間人，多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，並資助其發展設計事業。 更有消息指，成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標。

吳卓林直播談及成龍

在最近的一次直播中，被網民問到「你們有沒有和解」時，吳卓林表示「他最近經常看我做的海報」，吳卓林的回應似乎印證了外界的傳聞。 她透露成龍最近經常看她設計的海報，這句話被外界解讀為，父女關係已正式破冰。 據悉，成龍團隊更曾主動聯繫吳卓林的工作室，將一部電影的北美宣發設計工作交由她負責，她堅持按市場價收費，雙方也依足規例簽亭合同。直播中有人問收入，她表示「夠付房租，還能存下買顏料」， 亦有人直接詢問她是否已經原諒父親？吳卓林卻沒有正面回應這個問題。

吳卓林曾被指經濟拮据

現年26歲的吳卓林，自出生以來，外傳成龍對她一直採取不聞不問的態度。於成長過程中，吳卓林不僅缺少父愛，與母親的關係也充滿矛盾。2017年，18歲的吳卓林宣布「出櫃」，並與大她12歲的加拿大籍女友Andi結婚，遠赴加拿大生活。 於加拿大的日子並不順遂，經濟拮据的她，曾被目睹在街頭排隊領取免費食物，甚至在垃圾站拾荒，生活潦倒。 2018年，她更被指在網路上發布影片，公開認成龍為父，向外界求助。

吳卓林自力更生走出陰霾

經歷了多年的漂泊與掙扎，吳卓林近年似乎已逐漸走上正軌。早前有傳她在香港的設計公司擔任助理，月薪約2萬港元，同時在旺角擺攤，售賣自己手繪的T恤。雖然生活依舊不算富裕，但她憑藉自己的努力，一步步走出陰霾，這或許也是讓成龍刮目相看，並願意伸出援手的原因之一。

成龍早前向房祖名道歉

現年71歲的成龍，早前曾公開向兒子房祖名道歉，承認過往的嚴格管教，導致父子關係疏離。 如今對待吳卓林，似乎也多了幾分關懷。有分析認為，已屆古稀之年的成龍，或許希望彌補過去的遺憾，不想再看到子女生活困頓。

