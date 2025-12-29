成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題

現年71歲的國際巨星成龍，近日出席新片宣傳活動時，自揭家庭狀況，罕談與兒子房祖名關係變得疏離，後悔當年過於嚴厲管教方式「教仔」，因一句說話，令兩父子的距離越走越遠。

成龍怕兒子突然來電

近日成龍在宣傳新片受訪時，透露與43歲的兒子房祖名甚少互動，大概一年只通一次電話。他表示平日無事不會主動聯絡兒子，反而怕兒子突然來電，他說：「他一打電話給我就有問題。」成龍憶述有次房祖名在父親節打來，原本向他送上祝福，結果因語氣過重，弄巧成拙把兒子鬧走：「以後生日不要打給我，父親節不要打給我，每天打給我，知道嗎！」他原意是希望兒子平日多關心的說話，結果兒子真的沒有再打過電話來，僅靠助理作中間人來傳話。

相關閱讀：成龍公開激吻男星震驚八千萬中國人 網民：難以置信 嘴對嘴接吻後意猶未盡再做一舉動

成龍打破傳統農曆新年去掃墓

成龍直言自己不需要節日儀式感，並認為「每天都可以是節日」，他亦強調為人子女要對父母好，不應只在生日或過節才做表面功夫，成龍更以自己來舉例：「為甚麼清明一定要去拜山呢？我年三十、大年初一去拜山，一部車都沒有，整個山就我一個人，多舒服啊！」

成龍後悔對兒子要求過份嚴苛

成龍在台上表示承認過往對兒子要求過份嚴苛，隨着年歲增長，其執著的性格亦慢慢軟化，心態亦變得平和。這位昔日的嚴父成龍，最後共盼兒子房祖名能平安快樂過生活：「希望兒子平平安安、開心就好。」

相關閱讀：成龍大談前女友鄧麗君片段翻Hit 懶理女方要求直指「幫到我咩啫」 錯過對方臨終前電話極後悔