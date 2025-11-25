吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生

1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉（Elaine）多年來與女兒吳卓林相依為命，母女感情相當好，但自從吳卓林在2018年宣佈與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，母女關係至今陷入僵局，吳卓林辋更返回加拿大與太太生活，試過被網民發現在垃圾站拾荒，其後在多倫多某地方排隊領取免費食物，生活看似有點潦倒。

吳卓林終於自食其力

到了2023年，再有網民在超市見到吳卓林與Andi的踪影，當時曾有網民稱小龍女吳卓林感覺很可憐，不過Andi其後澄清與吳卓林並沒有流露街頭，公開住處的相片兼且生活幸福美好，要大家不用擔心。神隱了一段日子的吳卓林，近日終有消息曝光，日前在小紅書流傳一張疑似是吳卓林的相片，聲稱吳卓林終於自食其力了，在香港旺角擺攤售買自家手繪設計加工的衣服。

吳卓林擺攤售買自家手繪設計

日前在小紅書流傳一張疑似是吳卓林的相片，聲稱她在香港旺角擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，從自己畫圖、選顏料，到擺攤事事都親力親為，相中的吳卓林疑身在攤檔之中，全程笑容滿面，但至今未有人證實消息的真偽，但仍有不少人都對吳卓林加以讚賞，有人說：「如果，她沒她那個外國女朋友，會好很多。除非擺脱她那個女友，認識一個真二八經人品好的女生，要不人生很難重啟。」、「寶貝加油！」、「希望她自强，闖出自己的一片天地。」、「其實每次看到她，我都挺心疼的。」、「加油！有目標便可以繼續發光發熱。」

吳綺莉與女兒的關係處於冰點

吳綺莉近年曾北上做直播帶貨，對於與女兒的關係處於冰點。吳綺莉曾表示：「女兒現在是在學習當中，我覺得要讓她自己去學習，因為很多東西媽媽講多少都沒用，要自己去感受體會了才懂，她碰了覺得痛了，她就知道那個是不對的。」吳綺莉更直言自己都有做錯的地方，自知以前對待女兒的方式出錯，永遠只叫女兒不要怎樣做，反而造成反效果，現時已學會接受女兒有自己的思想，會在對方背後默默支持：「現在我就要學得溫柔一點。」吳綺莉亦透露女兒現時有好好努力生活，希望女兒能夠走出不一樣的路，但面對挫折時，她亦會在家中等她回來，並直言：「家裡的大門永遠向你敞開。」

