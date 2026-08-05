獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作

黎彼得離世丨香港樂壇殿堂級填詞人、資深演員黎彼得（Peter、原名黎成就）於今早（5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，令人惋惜。

好友鍾志光證實黎彼得死訊 透露最後歲月

鍾志光在接受《星島頭條》訪問時語氣沉重，詳細講述了黎彼得離世前的身體狀況。他表示，黎彼得晚年身體欠佳，今年初入住護老院。至3月1日凌晨，黎彼得在院內中風暈倒，此後一直臥床休養。鍾志光憶述，在黎彼得5月13日生日當天，他曾前往探望並為他唱生日歌，惜當時黎彼得已無任何反應。鍾志光感慨地說，在黎彼得中風前幾天，兩人還曾一同飲茶，當時黎彼得精神尚可，完全沒有料到此後會天人永隔，因此沒有留下任何遺言。

據悉，黎彼得的家人希望低調處理後事，目前尚未有任何安排。鍾志光表示會尊重家屬意願，並對摯友的離去感到非常難過和不捨。

相關閱讀：黎彼得談健康近況自揭「瘦到甩褲」久病未癒 再因腎臟問題入院 感激醫生救命免破產

黎彼得是樂壇「鬼馬詞人」與許冠傑創下輝煌時代

黎彼得原名黎成就，是香港樂壇舉足輕重的人物。他並未受過高深教育，憑藉個人才華與努力，在填詞界闖出一片天。上世紀70年代，他獲許冠傑（Sam Hui）賞識，兩人展開了長達七年的合作，創作出大量膾炙人口的經典金曲。

他為許冠傑填寫的歌詞，大多反映市井生活，用詞通俗、生動、鬼馬，充滿諷刺與幽默感，深受大眾歡迎。這段「黃金組合」時期誕生的作品包括諷刺時弊類的〈半斤八両〉、〈加價熱潮〉、〈賣身契〉；描寫都市愛情與心聲的〈浪子心聲〉、〈梨渦淺笑〉；以及富含生活哲理的〈財神到〉、〈錢會繼續嚟〉。這些歌曲不僅是粵語流行曲的代表作，更成為一個時代的文化印記，可惜後來二人反目收場，經典合作成為絕響。

相關閱讀：黎彼得倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約 自嘲人窮身體差 離婚多年認心理變態

黎彼得與眾多巨星合作 經典作品傳頌至今

除了許冠傑，黎彼得的才華亦吸引了當時無數樂壇巨星與他合作，包括譚詠麟、張國榮、羅文、梅艷芳等。他為這些歌手創作的歌曲風格多變，同樣成為傳頌至今的經典。當中最具代表性的作品包括譚詠麟的〈愛人女神〉、〈天邊一隻雁〉與〈遲來的春天〉；張國榮的經典快歌〈Monica〉及〈第一次〉；羅文的前衛代表作〈激光中〉；以及梅艷芳的〈將冰山劈開〉。

黎彼得的詞作產量豐富，據統計超過三百首，其作品橫跨了整個粵語流行樂壇的輝煌時期，對香港流行文化的貢獻不可估量。

相關閱讀：黎彼得插喉吊鹽水坐輪椅上台畫面曝光 面容蒼白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼門關

黎彼得甘草演員形象深入民心

除了填詞人的身份，黎彼得亦是香港人熟悉的「甘草演員」。他自80年代起參與大量電視劇和電影的演出，多數飾演草根、詼諧的小人物角色。他在無綫電視長壽劇集《愛·回家之開心速遞》中飾演的「豹叔」一角，形象深入民心，深受觀眾喜愛。

黎彼得先生的離去，是香港樂壇及演藝界的一大損失。他留下的無數經典作品，將繼續在廣大樂迷和觀眾心中流傳，永遠懷念這位為我們帶來無數歡笑與共鳴的「鬼馬詞人」。