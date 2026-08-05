黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠

曾為填詞人兼演員的黎彼得（Peter哥）今早（5日）因病離世，享年76歲，好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實黎彼得的死訊。黎彼得近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「豹叔」一角，深入民心。但黎彼得於2023年離巢後，近年轉戰YouTube頻道，與鍾志光主持節目《玖噏秘笈》。據悉黎彼得最後一次錄影節目《玖噏秘笈》於3月9日，而《玖噏秘笈》最近一次更新黎彼得的影片，是在6月11日，片中他更大膽預測世界盃賽果。

黎彼得4月被曝光影片談健康

近年健康每況愈下的黎彼得，曾透露百病纏身，除有貧血及糖尿病問題外，腎功能指數亦出現異常。黎彼得曾因流感引發嚴重呼吸困難，一度被緊急送入深切治療部（ICU）搶救。黎彼得於今年4月公開的《玖噏秘笈》影片，當時見到他身形暴瘦，雙頰凹陷，黎彼得笑指自己不僅清減，更因太瘦導致「褲頭鬆脫」，而當眾出醜十分尷尬。

相關閱讀：獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作

黎彼得讚女足好睇

黎彼得相隔兩個月在6月11日公開，亦是黎彼得最近期的一條影片，見到當時的身形未算暴瘦，臉頰亦非凹陷，只是臉色偏黑，但中氣十足，精神看起來不錯，與鍾志光大談世界盃的球隊、球員，甚至大讚近年的女足好睇，還睇好西班牙奪得世界盃冠軍，一語成讖。

相關閱讀：黎彼得談健康近況自揭「瘦到甩褲」久病未癒 再因腎臟問題入院 感激醫生救命免破產