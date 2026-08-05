Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黎彼得離世丨Peter哥中風前拍下多條影片 中氣十足預測世界盃 一語成讖貼中西班牙奪冠

影視圈
更新時間：23:25 2026-08-05 HKT
發佈時間：23:25 2026-08-05 HKT

曾為填詞人兼演員的黎彼得（Peter哥）今早（5日）因病離世，享年76歲，好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實黎彼得的死訊。黎彼得近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「豹叔」一角，深入民心。但黎彼得於2023年離巢後，近年轉戰YouTube頻道，與鍾志光主持節目《玖噏秘笈》。據悉黎彼得最後一次錄影節目《玖噏秘笈》於3月9日，而《玖噏秘笈》最近一次更新黎彼得的影片，是在6月11日，片中他更大膽預測世界盃賽果。

黎彼得4月被曝光影片談健康

近年健康每況愈下的黎彼得，曾透露百病纏身，除有貧血及糖尿病問題外，腎功能指數亦出現異常。黎彼得曾因流感引發嚴重呼吸困難，一度被緊急送入深切治療部（ICU）搶救。黎彼得於今年4月公開的《玖噏秘笈》影片，當時見到他身形暴瘦，雙頰凹陷，黎彼得笑指自己不僅清減，更因太瘦導致「褲頭鬆脫」，而當眾出醜十分尷尬。

相關閱讀：獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作

黎彼得讚女足好睇

黎彼得相隔兩個月在6月11日公開，亦是黎彼得最近期的一條影片，見到當時的身形未算暴瘦，臉頰亦非凹陷，只是臉色偏黑，但中氣十足，精神看起來不錯，與鍾志光大談世界盃的球隊、球員，甚至大讚近年的女足好睇，還睇好西班牙奪得世界盃冠軍，一語成讖。

相關閱讀：黎彼得談健康近況自揭「瘦到甩褲」久病未癒 再因腎臟問題入院 感激醫生救命免破產

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
10小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
8小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
14小時前
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎
影視圈
7小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
12小時前
香港母子大鬧新加坡樟宜機場 母親遭兒踢踹反咬警察 二人齊被判囚
即時國際
3小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
13小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
00:41
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
7小時前
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續
影視圈
4小時前
傳C朗拿度世紀婚禮邀請美斯出席 麥巴比、雲尼斯奧斯亦在受邀名單內
足球世界
8小時前