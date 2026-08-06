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黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手

影視圈
更新時間：00:10 2026-08-06 HKT
發佈時間：00:10 2026-08-06 HKT

黎彼得離世丨「鬼馬填詞人」黎彼得（Peter哥、原名黎成就）於昨日早上（5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得晚年住護老院，自今年3月已因中風臥床，最終身體機能衰退與世長辭。黎彼得晚年百病纏身，經濟一度陷入拮据，據指生前曾獲無綫電視高層曾勵珍、富商劉鑾雄、契仔黃宗澤、余慕蓮等先後施出援手。無奈他最終仍不敵病魔，結束了傳奇的一生。

黎彼得近年多次因突發狀況入急症室

黎彼得在節目中憶述，近年多次因突發狀況被送往急症室，其中一次因腎臟問題到私家醫院求診的經歷更令他捏一把冷汗。當時醫生查看報告後，細心向他分析其肺部及腎臟的嚴重問題，並得知黎彼得沒有購買醫療保險。考慮到私家醫院深切治療部每晚收費高達十萬元，該名醫生為免黎彼得因龐大醫藥費而破產，迅速安排救護車將他轉送至公立的威爾斯親王醫院。黎彼得大讚對方是極具醫德的仁醫，並謙稱自己只是普通市民，並非因為知名度而獲得優待。

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黎彼得去年因流感引發呼吸困難入ICU

除了腎病困擾，黎彼得於2025年初亦曾因流感引發呼吸困難而須入住深切治療部（ICU），情況一度非常危險。當時醫生發現他肺部有花並要求通知家屬，黎彼得致電兒子未獲接聽，幸得鍾志光第一時間接載其子前往醫院探望。住院期間，黎彼得被禁止下床，因大小便困難需要插尿喉，更因貧血而要輸兩包血。他坦言這次經歷一世難忘，並特別感謝鍾志光在其住院期間不停探望及買食物照顧，讓他深刻體會到好友的情誼與健康的重要性。

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黎彼得2022年做「通波仔」手術

事實上，黎彼得的健康與經濟問題早已有跡可尋。早在2022年，黎彼得曾因心臟問題入院進行俗稱「通波仔」的手術，並有指他因此而離開《愛·回家之開心速遞》劇組。當時面對沉重的手術費及生活費，有傳經濟拮据的黎彼得曾聯絡無綫電視高層曾勵珍求助。此外，黎彼得亦獲得富商劉鑾雄的慷慨資助解決了燃眉之急，加上契仔黃宗澤的接濟，與傳他獲余慕蓮借錢留醫，才得以順利度過難關。

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