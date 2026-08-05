黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年

曾為填詞人兼演員的黎彼得（Peter哥）於今日上午（5日）因病離世，享年76歲，其圈中好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實黎彼得的死訊。黎彼得生前曾有過一段短暫的婚姻，在39歲時因患上肝病，一度被醫生勸戒停工，黎彼得因而生出結婚念頭。

黎彼得失業萌結婚想法

黎彼得曾笑稱：「失業吖嘛，冇乜聊賴，年齡又差唔多，咁啱又有位女士喺附近撞到，又幾啱傾喎，就搞結婚。」不過黎彼得的的婚姻僅維持三年便結束，前妻選擇離開時，兒子只有3歲。黎彼得曾無奈但豁達道：「嗰三年都好陰公㗎，啲人覺得個男人又失業，又要靠個女人養，我事實又係冇收入，變咗我係咪要食拖鞋飯？又唔係，但事實我又身體唔好，呢個女人肯同我捱係好難得，我好感恩㗎。無奈長貧難顧，佢要走，我咪畀佢走囉，就係咁簡單。」

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黎彼得曾供兒子內地讀中醫

離婚後，黎彼得的前妻與兩父子再無聯絡，黎彼得開始展開近40年的「帶子洪郎」生活，身兼母職獨力撫養年幼的兒子長大。只是黎彼得與兒子關係疏離，雖然曾花費十多萬元送兒子到南京攻讀為期四年的中醫課程，期望兒子有一技之長。可惜事與願違，兒子經常逃學最終未能順利畢業。兒子回港後，更長期處於「躺平」狀態，終日留在家中沉迷打遊戲，不願外出工作。

黎彼得與兒子關係疏離

黎彼得曾形容兩父子關係「形同陌路」，雖然同住一屋簷下卻甚少溝通，甚至感慨若自己離世，「兒子睡天橋底也不會死」。黎彼得曾提到兒子30幾歲，卻欠十多萬元的信用卡債務，要由他代為償還債務，黎彼得當時已年過70歲，仍要努力工作賺錢。直到黎彼得試過因染上流感入院，兒子當時曾前往探望，又買食物及陪同攞藥，令黎彼得深感安慰，認為兒子「都算生性」。

黎彼得75歲公開徵婚求伴

單身近40年的黎彼得，曾抱住「不想連累人」，又自認條件一般的想法，未有考慮再婚。直到黎彼得因流感及腎功能問題兩度入院，在病榻上看到其他病友有親戚家人陪伴，頓時感到孤苦伶仃。黎彼得其後一改想法，決定在網上節目中公開徵婚，坦言希望尋求靈魂伴侶互相照應，並笑言自己的要求已經放得很低。