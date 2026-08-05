肥媽聯絡社署副署長及演協支援張偉文 親解「亞視魔咒」之謎：有信心鐵三角評審繼續

肥媽今日以代言人身份到粉嶺出席醫美痛症中心開幕剪綵活動。擔任《中年好聲音》評審的肥媽透露節目停辦，意外觸發大批電視迷翻查香港選秀節目的「歷史」，竟揪出令人震驚的神級巧合！當年亞視舉辦的歌唱節目《亞洲星光大道》，正正是肥媽、周國豐以及張佳添組成「鐵三角」評審團，但到了第4季卻遭遇評審團大換血，只剩下肥媽孤軍作戰。沒想到15年後，三位評審在《中年好聲音》重聚，竟然再次在第4季迎來節目停播的命運。有網民留言：「原來連班底都有亞視魔咒！」、「歷史總是驚人地相似」、「呢三位鐵腳注定無法攜手走到第5屆！」

《中年好聲音》鐵三角組合很成功

肥媽受訪時直指節目已經4年要唞一唞再開始，對於被指「鐵三角」評審團兩位男士冇得留低，令「魔咒」重現？肥媽表示，若《中》第五季開的話，那個做評審也沒所謂，之前《亞洲星光大道》及《中年好聲音》兩個節目，鐵三角組合做得很成功，做得成功是因為大家都齊心：「我覺得『魔咒』不會成事，一定有第五季，因為有很多廣告客戶追問，何時再開下一季，很多客戶排隊支持，找客或找贊助商難，現在是客戶找上門，我有信心『鐵三角』可以繼續，當然也要老闆點頭。」

吳亦偉高分晉級爭議

早前《中年好聲音4》的吳亦偉被指咬字不正，仍有92分能晉級，網民質疑評審？肥媽笑指，因為後5集是用積分制，累計積分高便可以晉級，若有人喉嚨痛影響成績也沒辦法，問到有指吳亦偉似唱泰文歌仍高分？肥媽請大家可以問周國豐為何「觀音開庫」，又指出，《中年》參賽者毋需奪冠，入到30強已經當贏，他們也可以有很多工作，早前已經有人找肥媽問，現有參賽者的演出價錢，因有一些顧客表明要，現在預約好，以免參賽者獲獎後加價。

肥媽鼓勵張偉文加油

此外，對於早前《星島頭條》獨家報道張偉文老人院被疏忽照顧的情況，肥媽表示，已經致電勞工及福利局副局長，將方俊的電話交給他，讓他們互相聯絡，還有將方俊的電話交給演藝人協會聯絡，有社福局幫手張偉文可得到更好的協助，（你會去探望他嗎？）他已不在老人院，會先致電方俊也會去見他：「我要叫張偉文加油！叻仔啲。」另外，肥媽透露，正與TVB洽談新的飲食節目，同時會繼續到不同地方演唱賺錢。