中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？

《中年好聲音4》十強選手、來自台灣的吳亦偉，早前在「突破之夜」憑一曲〈決戰二世祖〉獲得 92 分高分，惟其不純正的廣東話發音引起爭議。事件持續發酵，連前評判伍仲衡（Harry、伍Sir）亦在社交平台發文，疑似暗諷吳亦偉的表演，他寫道：「有朋友 send 咗條唱歌 YT 片俾我，我以為唱緊泰文，原來唱緊廣東話」，更抵死地提議「不如直接唱 SoFa name 34321 33431 超級無敵估歌仔」，明顯在嘲諷表演者的咬字不清，令觀眾如在「估歌仔」，帖文引起網民討論。

伍仲衡二次創作疑嘲諷吳亦偉

事實上，吳亦偉的表現令評審團的標準備受質疑，尤其評判周國豐讚吳亦偉似台灣天王羅志祥，更給予 95 分高分，卻直言：「佢唱緊咩呀，但我已經冇理喇」，此番「矛盾評語」徹底點燃網民怒火。伍仲衡隨後更二次創作歌詞：「我發音不太自然 你別皺眉 似是印尼 也像泰文...觀眾冇人聽得懂 我其實唱乜X」，嘲諷意味極濃。此舉獲大批網民力撐，紛紛留言表示懷念他擔任評判的日子：「非常懷念伍 sir 仍在做評判的日子」，伍仲衡亦回覆表示：「用回味比懷念更貼切」，似乎也對現時的評審標準不敢苟同。不過當有網民留言：「但係你朋友（周國豐）就畀分畀到95分咁高！」卻未見伍仲衡回應。另外，有吳亦偉的歌迷批評伍仲衡的言論，認為吳亦偉的廣東話雖然不純正，但仍努力學習，認為應給予更多鼓勵。

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伍仲衡回味《中年好聲音》日子頻抽水？

雖然伍仲衡曾暗示無意回歸《中年好聲音》繼續擔任評審，但不時「抽水」的舉動，令不少網民笑他「口裡說不，身體卻很誠實」。早前他曾傳出因與 TVB 爭簽洪心怡而反面，但雙方均已否認，而伍仲衡亦已改捧新人陳子晴。隨著《中年好聲音》將停辦一年，有網民戲稱伍仲衡恐怕有一段時間「冇得抽水」。然而，這次風波再次證明他在觀眾心中的地位，不少人期待他未來能再次坐上評審席，為樂壇帶來更專業、公正的意見。

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