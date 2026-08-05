Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨前評審伍仲衡暗寸吳亦偉：以為唱緊泰文 避談好友周國豐評分標準？

影視圈
更新時間：18:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：18:30 2026-08-05 HKT

《中年好聲音4》十強選手、來自台灣的吳亦偉，早前在「突破之夜」憑一曲〈決戰二世祖〉獲得 92 分高分，惟其不純正的廣東話發音引起爭議。事件持續發酵，連前評判伍仲衡（Harry、伍Sir）亦在社交平台發文，疑似暗諷吳亦偉的表演，他寫道：「有朋友 send 咗條唱歌 YT 片俾我，我以為唱緊泰文，原來唱緊廣東話」，更抵死地提議「不如直接唱 SoFa name 34321 33431 超級無敵估歌仔」，明顯在嘲諷表演者的咬字不清，令觀眾如在「估歌仔」，帖文引起網民討論。

伍仲衡二次創作疑嘲諷吳亦偉

事實上，吳亦偉的表現令評審團的標準備受質疑，尤其評判周國豐讚吳亦偉似台灣天王羅志祥，更給予 95 分高分，卻直言：「佢唱緊咩呀，但我已經冇理喇」，此番「矛盾評語」徹底點燃網民怒火。伍仲衡隨後更二次創作歌詞：「我發音不太自然 你別皺眉 似是印尼 也像泰文...觀眾冇人聽得懂 我其實唱乜X」，嘲諷意味極濃。此舉獲大批網民力撐，紛紛留言表示懷念他擔任評判的日子：「非常懷念伍 sir 仍在做評判的日子」，伍仲衡亦回覆表示：「用回味比懷念更貼切」，似乎也對現時的評審標準不敢苟同。不過當有網民留言：「但係你朋友（周國豐）就畀分畀到95分咁高！」卻未見伍仲衡回應。另外，有吳亦偉的歌迷批評伍仲衡的言論，認為吳亦偉的廣東話雖然不純正，但仍努力學習，認為應給予更多鼓勵。

相關閱讀：中年好聲音4｜吳亦偉粵語不清仍奪高分惹議  周國豐認「唔知唱咩」照畀95分遭網民圍插

伍仲衡回味《中年好聲音》日子頻抽水？

雖然伍仲衡曾暗示無意回歸《中年好聲音》繼續擔任評審，但不時「抽水」的舉動，令不少網民笑他「口裡說不，身體卻很誠實」。早前他曾傳出因與 TVB 爭簽洪心怡而反面，但雙方均已否認，而伍仲衡亦已改捧新人陳子晴。隨著《中年好聲音》將停辦一年，有網民戲稱伍仲衡恐怕有一段時間「冇得抽水」。然而，這次風波再次證明他在觀眾心中的地位，不少人期待他未來能再次坐上評審席，為樂壇帶來更專業、公正的意見。

相關閱讀：周啟生不點名狠批伍仲衡教琴課程  狂寸報讀必跌錢斥末世降臨  網民：香港變老千城市

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
6小時前
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
00:52
熱帶氣旋「鯨魚」增強殺入本港800公里 「白海豚」首報出爐 明日見「鯨吞」結果
社會
9小時前
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
3歲女童衝紅燈遭電車撞斃 司機不小心駕駛罪成囚4周 放棄上訴即時服刑
社會
3小時前
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」
影視圈
4小時前
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世
影視圈
9小時前
尖沙咀酒吧血案，「偉健」等4男落網， 累計16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜勝和「左口」頭馬「偉健」落網 累計16人被捕
突發
2小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
7小時前
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全
都會大學HKMU長者學苑免費課程｜ 9月「友智識」長者數碼培訓計劃  5大免費IT課程涵蓋AI／微電影／網絡安全
生活百科
7小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-04 13:32 HKT