周啟生不點名狠批伍仲衡教琴課程  狂寸報讀必跌錢斥末世降臨  網民：香港變老千城市

現年65歲、師承已故樂壇教父顧嘉煇的著名音樂人周啟生，向來以敢言見稱，對現今樂壇的動向極為關注，亦不吝於在社交平台分享其個人見解，往日就點評過叱咤女歌手陳蕾及男歌手林家謙。近日他再次發文，將矛頭指向一位前《中年好聲音》的評審。

周啟生狂寸伍仲衡教琴課程

周啟生於其個人Facebook專頁，上載了一張由著名音樂人伍仲衡擔任導師的「3小時教識你即彈即聽 Play By Ear」課程海報，並發表了一段充滿火藥味的評論。他寫道：「學音樂，三年作為一個單元都未必夠。3小時就學識？你有多餘錢，就當跌咗都冇所謂，可以去試吓玩。」字裡行間充滿質疑，認為音樂速成有違基本功的重要性。他更將矛頭直指合作機構，最後更悲觀地感嘆：「唔通末世真係來臨了？」

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網民直斥相關課程誤人子弟

該帖文一出，旋即引發網民熱烈討論。不少網民認同周啟生的觀點，認為學習音樂需要長時間浸淫。有網民留言指「要做好一件事，一向都係要經年累月默默學習的」，直言「從來沒有一步登天」。更有網民用詞狠辣，留言稱「香港已成老千城市，最叻係偷呃拐騙技術」，批評此類速成班是「誤人子弟」。]

網民：教識無話教好

不過，亦有部分網民持不同看法，認為課程可能只是入門介紹。有人緩頰道：「3個鐘學識幾個key或者有可能的」，也有人戲稱：「教識你啫，無話教好你。」，認為商業社會下，這類課程的出現是「生意難做」的結果。

周啟生指有天份不代表音樂叻

其中一位網民提到「有perfect pitch都要練一排」，認為課程誇大其辭，周啟生本人亦親自回覆，強調：「Perfect pitch係一個天份，同音樂叻唔叻完全冇關係！」再次重申天賦與後天努力的區別。

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