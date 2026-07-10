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伍仲衡認與洪心怡已解約再無關係 轉捧新人陳子晴 與無綫冇不和：從來都好支持TVB

影視圈
更新時間：16:53 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:53 2026-07-10 HKT

伍仲衡2024年因與《校園好聲音》冠軍洪心怡簽約，而傳出與TVB不和，隨後更離開《中年好聲音3》評審團。最近網民發現洪心怡IG簡介更換經理人聯絡方法，引發兩人關係生變的揣測。伍仲衡今日（10日）與旗下另一新人陳子晴一起現身，亦有交代與洪心怡已結束合作。

伍仲衡轉捧新人陳子晴

伍仲衡今日與旗下另一新人陳子晴出席新歌《我已經準備好了》發佈會，同場還有作曲的J.Arie。伍仲衡指因伍太留意到陳子晴的歌聲，並大讚陳子晴有歌藝、有禮貌、有教養和勤力，更即場送上印有新歌名的籃球，寓意在樂壇打場好波。職業為電梯工程師的陳子晴則在現場自彈自唱新歌。

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伍仲衡與洪心怡已無關係

受訪時，伍仲衡被問到與洪心怡的關係，他寸爆表示：「冇關係喇，佢畢咗業，佢讀咗一個短期課程，本來係10年，佢濃縮咗一年學晒，天資聰穎，簡直係絕世奇才，佢一年學晒我哋10年嘅嘢，畢業！佢好開心又冇咁長，我又開心，祝佢幸福啦。」至於洪心怡的去向，伍仲衡笑指應該在香港，但不清楚在哪一區，被問到是否吵架收場，伍仲衡笑指只會跟伍太鬧交。

伍仲衡澄清從未因洪心怡與TVB鬧翻

提到當初為了洪心怡跟TVB傳不和，現在解約是否不值得？伍仲衡澄清從未跟TVB鬧翻，是其他人亂寫，並指最近有跟前TVB總經理曾志偉踢波及看世界盃：「我都唔知幾鍾意睇TVB啲劇，不過係以前啲劇，我鍾意睇《蝦仔爹哋》啊，黃日華我哋好 friend，佢啲劇係我由細到大嗰啲精神食糧嚟。」對於早前演出劇集《臥底嬌娃》，他解釋劇集早於一年前拍畢：「你知而家啲劇唔係即刻拍即刻出，同埋我都玩下，我又唔係演員，所以冇咩破冰，從來都冇問題。從來都好支持 TVB。」

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伍仲衡力捧新人陳子晴已簽最少四年合約

26歲的陳子晴透露，為出道已努力做運動減了10公斤。伍仲衡指陳子晴錄新歌用了9日，表現合格：「我一向好高要求，開心歌比失戀歌難唱，要唱得開心唔老土，而且佢未入過錄音室，有啲歌手錄得仲耐。」伍仲衡表示與陳子晴的合約期不短，會比一屆世界盃（4年）更長。

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