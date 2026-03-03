伍仲衡客串《卧底嬌娃》與TVB「破冰」？同愛將「保持距離」 洪心怡疑暗示關係有變

音樂人伍仲衡（Harry）近年因擔任TVB大熱節目《中年好聲音》的評審而人氣急升，不過在2025年年初傳疑因截糊與洪心怡簽約而遭TVB「炒魷」，伍仲衡幾乎絕跡TVB，久久未見有露面。不過近日事情以乎有轉機，昨日（2日）TVB播出的《卧底嬌娃》上，竟見伍仲衡的戲份。

伍仲衡與TVB已經「破冰」？

在劇中，伍仲衡飾演一位尖酸刻薄的評審，重現了他在《中年好聲音》中的風格，結果令不少網民猜測伍仲衡與TVB 是否已經「破冰」，有望重返《中年好聲音》評審行列。伍仲衡更於facebook批評自己演技：「我啲戲真係好浮誇」、「夠啦！請不要再send圖俾我，多謝合作。」

伍仲衡回歸之路不容易

伍仲衡自2014年起便開始擔任TVB歌唱比賽節目的評審工作，參與過《超級巨聲4》以及《聲夢傳奇》第一、二季的評審團。自2022年開始，他更成為《中年好聲音》系列的重要成員。然而，在2024年12月，他因成立個人公司並簽下洪心怡的舉動，被指觸及TVB利益，最終遭「被換人」的結局，引起一片嘩然，而《卧底嬌娃》早在2024年8至11月已拍攝，當時雙方關係尚未惡化，意味這次合作其實是爭人風波前的「遺作」。伍仲衡受訪時曾表示對演戲產生興趣：「唔好以為拍戲就係嚟到即刻拍，係要等好耐先有得拍㗎，但喺等嘅時間，我喺到觀察各位演員嘅演技，學到嘢啦。」雖然處男下海的伍仲衡今次演出未有被刪剪，但回歸之路並不容易。

伍仲衡與洪心怡疑結束合作關係

另一方面，伍仲衡宣布不再擔任《中年好聲音》評審後，簽下新生代唱將洪心怡並表示：「呢個新人好有潛質，老婆會負責做經理人工作，我就會負責佢音樂方面，對佢好有信心。」洪心怡亦透露起初與TVB有過溝通，但因為與伍仲衡的音樂理念較相近，希望能在合作中獲得更多自由，因而婉拒TVB而簽約予伍仲衡。但伍仲衡與藝人洪心怡的合作似乎未如預期順利。兩人合作將近一年，不單在IG上的互動大減，伍仲衡久未分享洪心怡的相關帖文，有網民發現洪心怡寫有「暫不接商演，歡迎一齊拍片/影相，DM me！」

