中年好聲音4｜吳亦偉粵語不清仍奪高分惹議  周國豐認「唔知唱咩」照畀95分遭網民圍插

《中年好聲音4》最新一集「十強賽」以「突破之夜」為主題，十強選手各自跳出舒適圈挑戰自我。其中，選手吳亦偉再次向難度挑戰，選唱側田夾雜R&B及Rap元素的廣東話快歌〈決戰二世祖〉，最終獲得92分高分，惟其不純正的廣東話發音再次掀起網上熱議，不少網民直指「唔睇字幕根本唔知佢唱乜」，質疑評分標準。

吳亦偉廣東話被指僅達「兩成」

在比賽中，吳亦偉挑戰粵語R&B及Rap歌曲，雖然在真假音轉換上游刃有餘，加上其招牌的「Chill爆」台風和彈舌音，令演出玩味十足，獲評審張佳添以「抵死」和「乞人憎到我好鍾意你」來形容其獨特態度。然而，其廣東話發音依然是致命傷，全曲充滿「歪音」，連主持車婉婉亦坦言：「吳亦偉係好畀心機去學廣東話，依家應該學到兩成」，可見其咬字仍有極大進步空間。

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周國豐「矛盾評語」成焦點

是次評審團最令人驚訝的一幕，來自一向被指評分嚴謹的周國豐。他給予吳亦偉95分，但評語卻極度矛盾，他直言：「佢前面咬字係比較清晰，去到後面，咦老實講，佢唱緊咩呀，但我已經冇理喇。」周國豐續稱這正是「音樂嘅魔力」，可以衝破語言界限。

吳亦偉不得網民民心

然而，廣大網民對此說法並不買帳。根據網上截圖，大量留言反映吳亦偉似乎並不得民心，許多觀眾表示根本無法聽懂其歌唱內容，「根本唔知佢唱乜」、「一個字都聽唔清楚」、「鵝圓荃聽吳鳴距暢乜」等留言不絕於耳。對於周國豐的評分，網民更是大表不滿：「阿周生都比得出95，真係不知所謂」、「周國豐講架有d位唔知你唱乜，有音樂感就得，咁唱歌黎做乜？聽純音樂咪得lor」。不少觀眾認為評分有失公允，紛紛表示「睇到分數我自醉」、「82分都俾多啦」，認為評判的標準令人匪夷所思。

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