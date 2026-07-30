中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇

TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音》系列自播出以來，一直話題不斷，為觀眾帶來不少驚喜。最新一季《中年好聲音4》的總決賽將於8月23日於啟德體藝館隆重舉行，屆時將有7名頂尖選手爭奪冠軍寶座。周志康傳遭淘汰粉絲心碎

在比賽進入白熱化階段之際，一直深受網民歡迎、被視為大熱門之一的TVB藝人選手周志康，近日卻驚傳未能晉級，慘遭淘汰的消息。此消息一出，已令不少支持他的粉絲大為激動，紛紛表示若總決賽沒有周志康，將會「罷睇」以示不滿。

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周志康傳獲第8名

今日（8月22日）網上更有疑似總決賽前的最終賽果流出。有粉絲在網上討論區上載了一張維基百科的編輯截圖，圖中清楚列出《中4》的14強排名，其中顯示周志康最終排名為第8名，而鄭仲豪和陳旭培則分別位列第9及第10名，三位實力唱將齊齊與總決賽擦身而過。由於《中年好聲音》的比賽是採用預先錄影模式，因此外界推測，極有可能是提早入場觀看錄影的觀眾，將尚未正式播出的賽果更新至公開的網絡平台。

周志康獲撐實力不輸其他唱將

對於周志康僅得第八名的傳聞，網民反應極為激烈。不少網民替他感到不值，認為他「聲靚表現穩定」，實力絕對在不少十強選手之上，有留言指「周志康歌聲動聽，係中四清泉！中四冇咗周志康，根本唔使睇！」。更有粉絲激動表示：「無阿康搵鬼去睇決賽！」

周志康成績複製劉威煌？

有趣的是，有網民發現周志康的成績，竟然與《超級巨聲》的師兄劉威煌極為相似。劉威煌當年參加《中年好聲音2》時，同樣是大熱倒灶，最終以第8名的成績畢業。網民對此巧合感到驚訝，感嘆「兩師兄弟結局何其相似」。無論如何，在TVB正式公佈結果前，一切仍存在變數，但周志康被淘汰的傳聞已在網上掀起軒然大波。

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