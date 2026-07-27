中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項

TVB節目《中年好聲音4》十強戰進入白熱化階段，在第二回合「原唱之夜」中，周志康獲好友關楚耀助陣，合唱經典金曲〈你當我甚麼〉。兩人演出極具火花，周志康憑淋漓盡致的發揮奪得90分高分。討論區有不少網民都戥周志康高興，紛紛留言為他打氣，並非常期待他下周改變風格演繹跳舞歌曲〈獨家試唱〉。網上甚至盛傳，他下周會因為演出超水準而勇奪該回合的MVP。

周志康兩回合得7分排榜尾

雖然在「原唱之夜」表現亮眼，但綜合早前「K歌之夜」兩個回合的成績，周志康僅得7分排在榜尾，最高分的參賽者為吳亦偉（19分）、尹景順（18分）及許雲妮（15分）；而鄭家聲與陳旭培就同得8分，周志康晉級決賽的機會未許樂觀。

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周志康親回應淘汰傳聞

近日網上流出疑似最終7強名單，盛傳周志康、鄭仲豪、陳旭培等香港唱將將會全軍覆沒，無緣總決賽。對於未能打入總決賽的傳聞，周志康接受傳媒查詢時大賣關子：「由於節目嘅播映時間關係，我哋十強嘅參賽者都唔可以透露入圍名單。所以我哋都唔可以答覆你。」，至於有網民質疑關楚耀合唱時特地「壓低個key」遷就他，他亦澄清定Key是關楚耀的建議，是兩人認為最好的選擇。

周志康獲網民撐已成大贏家

儘管面臨淘汰危機，但一眾網民依然對周志康不離不棄。有網民在討論區直指，就算周志康最終未能晉級，他亦早已經是今次比賽的「大贏家」。不少觀眾認為，周志康透過《中年好聲音4》向大眾展現了其實力與魅力，在TVB已經成功爭取到更多曝光與機會，甚至有網民力推他絕對有實力問鼎未來的「飛躍進步男藝員」獎項。

周志康有份演《五代同糖》

有網民更表示認同，指出周志康有機會參演TVB即將開拍的新處境劇《愛回家之五代同糖》，這已是公司對他實力肯定的最佳證明。無論比賽結果如何，周志康未來的演藝星途依然備受期待。

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