《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒

TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音》自2022年開播至今，在網上掀起不少熱話，日前連續擔任四屆評判的肥媽證實，《中年好聲音4》完賽後將停辦1年，評審之一的張佳添早前分享最後一日錄影照，整個團隊都表示不捨。《中年好聲音4》總決賽將於8月23日假啟德體藝館舉行，屆時將有7名選手被選出參與決賽。當中被視為大熱的周志康被傳將會遭到淘汰，近日疑似7強名單流出，令不少粉絲嘩然。

7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？

十強賽事重啟「累積排名分」制度正式展開，比賽共分5個回合，前4回合不設淘汰，至第5回合累積排名分數最低的3位選手將被殘酷淘汰，終極7強正式誕生。 近日有疑似提早知道7強名單的網民，在《中年好聲音4》的討論區發文疑似爆料：「如果7強沒有你喜歡的選手，我勸大家就無謂浪費金錢時間了，留返啲錢第時偶像有商演去支持吧！周志康、陳旭培、鄭仲豪，你哋三個都很好，祝福你哋將來會有更好的發展。」暗示三人在7強止步，推測最後7強選手是鄭家聲、吳亦偉、尹景順、蔡宓婕、許美琪、尤淑情及許雲妮。

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周志康曾被網民視為「內定冠軍」

經過一輪激烈比賽，十強選手已經誕生，當中包括周志康、鄭仲豪、鄭家聲、陳旭培、吳亦偉、尹景順、蔡宓婕、許美琪、尤淑情及許雲妮，在芸芸參賽者中，以「企鵝人」神秘身份參賽、《超級巨聲》出身的周志康越戰越勇，曾被網民視為「內定冠軍」。不過周志康曾否認自己是「內定冠軍」，並稱：「相信喺舞台上，如果你表現得唔好，呢件事反而係否定緊自己，所以唱好每一首歌係最實際嘅。假設如果我唱得唔好，但攞高分，我會唔開心。」但近日有網民劇透：「請大家唔好鬧我冇操守，因為我明白觀眾粉絲們都好想自己個偶像入圍，亦都唔介意畀過千元買飛入場支持，但如果7強沒有你喜歡的選手，我勸大家就無謂浪費金錢時間了，留返啲$第時偶像有商演先去支持吧！周志康、陳旭培、鄭仲豪，你哋三個都很好祝福你哋將來會有更好的發展。」

有人質疑消息的可信程度

事件隨即在掀起爭議，有人留言：「一位香港都冇，唔怪得决賽飛賣得咁差，預備送飛。」、「無仲豪，真係好傷心。」、「呢3個我都鍾意，無佢哋真係唔使嘥錢睇~」、「周志康冇份咁我都費事睇。」、「感謝劇透，可省回去啟德的錢，集中火力支持喜愛的歌手。」、「其實我係估周志康同埋鄭仲豪，第三個真係好難估，陳旭培foul嘅話好難相信，即係冇晒香港代表。」、「總決賽，如真係你所說，全部是外籍人士！」、「可以唔駛睇~」、「OK啊，明白，咁我決定唔買飛啦！原本我打算一家人買六張飛一齊支持周、鄭，咁留返下次佢哋有演唱會再買吧，謝謝！」不過亦有人質疑消息的可信程度：「網上所謂嘅劇透都不能盡信，放長雙眼睇下邊個係人、邊個係鬼。」但這網民表示：「可以唔信我，我都想個結果唔係咁，等8月16日吧，反正大把飛剩。」甚至有人稱：「咪扮劇透，旭培已入七強。」其後有人回應：「當日錄影完畢聽到佢話畢業快樂喎。」

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周志康曾經為少了唱歌機會而灰心

周志康在2009年與孿孖生哥哥周志文因參加第一屆歌唱選秀節目《超級巨聲》而簽約TVB加入娛樂圈，不過入行後以拍劇為主，周志康曾經為少了唱歌機會而灰心：「呢行係要默默耕耘，唔出歌又唔代表我唔鍾意音樂。」周志康回想當日經理人問他是否有興趣參加《中年好聲音4》時，他坦言曾有猶豫，始終近年主力在拍劇、主持方面發展，難免會擔心自己是否能夠再次適應比賽的節奏，加上自己本身不是一個熱衷於競技的人，但再三考慮後，深知自己仍熱愛唱歌，最終決定把握這次機會。

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