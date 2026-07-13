中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚

《中年好聲音4》大熱選手、來自馬來西亞的「巨肺」唱將尤淑情，自上回合以98分超高分勇奪MVP後，本周表現卻意外回落，更引發評審與網民的激烈爭議。她於最新一集獻唱樂壇天后容祖兒的名曲《痛愛》，雖然最終獲得90分，但其極度投入的「痛感」演繹，卻遭評審周國豐直斥「灑狗血」，網上討論區更湧現大量負評，甚至演變成人生攻擊。

尤淑情大晒10秒高音

在比賽中，尤淑情為演繹《痛愛》中沉淪之痛，全程使用哭腔、顫音及臉容扭曲的表情，並在歌曲尾段大晒「10秒高音」作結，震撼全場。雖然嘉賓評審梁漢文表示完全感受到其痛，但評審海兒則建議她可以「Soft啲」，以更細膩方式處理。

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尤淑情被周國豐狠批灑狗血

評審周國豐的意見更為尖銳，他直指尤淑情的演繹過火：「窒息方面你係做到，但係咪需要去到咁灑狗血呢？呢個我有少少保留。」此言一出，立即在網上引發熱議。不少網民認同周國豐的看法，紛紛力數尤淑情的缺點，第一就是「為嗌而嗌」、「唱得太用力，聽到有啲辛苦」，第二就是認為她只顧飆高音，表演過於計算而缺乏感動人心的能力，第三就是她外型較輸蝕，缺乏觀眾緣。不過，也有大批支持者力撐，反問：「《痛愛》唔通笑住唱咩？」、「投入感情啫！咩叫灑狗血？」

尤淑情慘遭人身攻擊

除了歌唱技巧備受爭議，部分網民的留言更升級至人身攻擊。有網民在討論區上，將尤淑情演唱時因情緒激動而顯得豐厚的嘴唇，與梁朝偉在電影《東成西就》中的經典「孖膶腸」造型相提並論。更有甚者，將她的妝容與周星馳電影《少林足球》中趙薇飾演的「阿梅」比較，批評其妝容老土。這些惡意批評引來其他網民不滿，有人發文為尤淑情抱不平，指出「批評，是一種權利；侮辱，卻是一種選擇」，認為即使不喜歡參賽者的表演，也不應作出人身攻擊，直斥這是「失去了最基本的尊重」的行為呼籲停止網絡欺凌。

尤淑情為音樂夢想重踏舞台

現為美容生意老闆的尤淑情，自4、5歲起已參加無數歌唱比賽並屢獲殊榮。但她在21歲時為專注事業而一度中斷音樂路，直至看到《中年好聲音3》有不少朋友參賽，才重燃內心對歌唱的熱情，決心參加《中年好聲音4》。她曾在訪問中表示，覺得這個舞台很適合自己，希望能讓全世界聽到她的歌聲，並取得好成績。

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