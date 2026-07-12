中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP

《中年好聲音4》今晚（12日）的主題為「我們都是這樣失戀的」，邀得梁漢文任擔任嘉賓評審，而劉浩龍及劇集《正義女神》飾演「惡魔少年高成彬」的劉倬昕做「知音人」。今晚11強選手演唱經典失戀歌，最終范子睿被淘汰，10強選手正式誕生，陳旭培成為今晚的MVP。

陳旭培唱到撕心裂肺

陳旭培撐住枴杖演唱陳奕迅的《阿士匹靈》，演出時唱到面容扭曲、撕心裂肺，成功為陳旭培奪得MVP，但他因已去醫院，而未有親自領獎。陳旭培在醫院進行視像通話，透露在綵排時，大髀內側肌肉拉傷，出現撕裂感覺，因此表演時感到痛楚，連眼神都很痛。肥媽直言：「如果你唔係拿着支枴杖，我哋會估你被人飛咗一百幾次。因為你唱到真係好痛呀。你係由隻腳痛到個心，由個心痛到個口噏出嚟。」海兒補充：「旭培係痛到，係有發掘咗一個新嘅聲音出嚟，好似冇乜聽過佢啲咁...咁怒哮嘅聲音，連你個眼神都係我冇見過嘅眼神。」張佳添更指陳旭培：「你個生命好似已經受到威脅嘅情況之下，你最後嘅掙扎。」

范子睿被淘汰淚灑台上

范子睿被淘汰後發表感受時淚灑舞台，除感謝一眾戰友外，最想感謝一直陪伴他參賽的太太：「大家可能好奇怪，每次嚟我老婆都喺度。其實我同我老婆真係稱得上相依為命。我哋從結婚開始到依家，我同佢領結婚證，我哋屋企人都唔知道。因為我好想娶佢，我好怕屋企人唔同意，所以我就呃佢，然後我哋就領證。我哋結婚兩年之後，我阿媽喺衣櫃搵到我哋嘅結婚證書，先知道我哋真係結咗婚。然後佢就全程一直陪到我依家，其實佢唔只陪我比賽，佢陪我走過好多好多嘅路，多謝老婆！」

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梁漢文讚志康：突然好張智霖

周志康從初期以「企鵝人」身份參賽奪得5燈後，雖然表現穩定又被視為大熱，但脫下面具後一直未見有大突破。周志康今晚以張智霖的歌曲《祝君好》出賽，感動一眾評審和知音人。周志康獲梁漢文激讚揀啱歌：「突然好張智霖」、「好有畫面。」周國豐更認為周志康的爆發情感觸動眾人：「大家最記得嘅周志康通常都係第一集嘅《Touch》，我好希望呢種Touch，陸續陸續地會再次喺觀眾面前出現。」劉浩龍指周志康之前唱歌「走心」，今次終於有唱「入心」的感覺。

周志康表示揀《祝君好》的原因：「呢套劇集（《十月初五的月光》）係好觸動到我，佢表達嘅一個愛情觀，失戀嘅感覺，其實同我自己都幾相似。」周志康曾被前輩指導：「有個前輩同我講，你係一個演員，你喺台上應該要表達得返嗰件事。而呢句說話...對！係一個提醒。點解我做唔到嘅呢？而頭先做到，好開心」。

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吳亦偉做一事情感爆發

「全能ACE」吳亦偉經常在演出有驚喜，今晚唱出《領悟》的前半段時平平無奇，但到中段時突然除下耳機，情感瞬間爆發。吳亦偉表示想要感受一下現場的感覺，不想聽耳機，然後用自己的感覺去感受這首歌曲。吳亦偉獲評審一致認為做得好。肥媽認同吳亦偉做法：「如果你唔剝咗Ear Mon係去唔到個Feel。」又讚吳亦偉唱出「啱啱畀人飛」的感覺。

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許雲妮勵志版《捨不得你》

許雲妮揀正在啟德主場館舉行答謝會的鄭秀文歌曲《捨不得你》，搣甩原唱的哀怨演繹方式，獲主持車婉婉讚唱出正能量、勵志的感覺。許雲妮解釋對歌曲最初認為是一首傷心的歌，但睇完歌詞「完全怪我要一試高飛」、「全心我祝福你」後，明白歌曲的真正意思：「原來我係想走㗎，只不過唔捨得嗰個人。」梁漢文昔日與鄭秀文經常合作，對許雲妮的版本，坦言顛覆其認知：「今次呢個感覺好唔一樣，好新鮮對我嚟講，但又唔會覺得好突兀。」

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劉倬昕失望許美琪冇喊

許美琪一直以來情感豐富，唱出《傷信》時加入戲劇效果，全身都是戲，許美琪還用手模仿打開信封的一幕，令劉浩龍留下深刻印象。梁漢文對許美琪分心演繹，認為有少少危險：「佢好想從佢嘅戲入面畀多啲嘢我哋睇，其實呢個有少少危險，你容易分心去做其他嘢，你嘅Vocal未必可以Control咁穩定。」劉倬昕笑言原本期待許美琪邊唱邊喊，竟然沒有出現，令她感到失望。

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