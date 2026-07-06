陳松伶現身《中年好聲音4》妝容惹熱議 被指臉部浮腫僵硬 網民：個嘴有啲怪怪哋

56歲的陳松伶到內地發展多年，昨晚（5日）驚喜現身TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》，擔任嘉賓評審。不過陳松伶的妝容似乎「出事」，有網民開帖文形容陳松伶的妝感怪異，臉部顯得浮腫僵硬，引起網民熱烈討論。

陳松伶妝容劣評如潮

有網民將陳松伶在節目的畫面截圖，放到FB「中年好聲音4分享討論區」群組，從網民分享的截圖所見，身穿牛仔恤衫的陳松伶，頭髮整齊向後梳，但臉上的妝容底妝偏厚，配上極為突出的深紅色唇膏，在鏡頭下顯得格格不入。該網民留言：「覺唔覺得松松姐姐個嘴有啲怪怪地？」

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不少網民認同認陳松伶的臉部「又膠又腫」，表情僵硬不自然：「成個樣唔同咗」、「今晚個妝比較重手咗」、「妝容不合適」、「個嘴用咗深紅色太突出了吧」。也有網民猜測陳松伶：「係咪得罪化妝師？」甚至聯想到健康問題或醫美過度：「人哋可能有病，食到有水腫，唔出奇呀」、「整over咗」等。

陳松伶曾現憔悴殘樣

陳松伶與年輕8歲的內地演員老公張鐸早前露面，已被指樣殘又憔悴，與年輕的張鐸形成對比。而陳松伶自從北上發展後，臉及身形日漸圓潤，曾驚現幸福肥。陳松伶於2022年底一度決心減肥，多度分享做運動的照片，成功減磅，更出現臉頰凹陷暴瘦，變成「紙片人」 ，導致健康傳出隱憂。

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