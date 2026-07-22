《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸

TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音》自2022年開播以來極受歡迎，不單為中年人帶來了不少希望，同時為樂壇注入不少新血，在網上掀起不少熱話。連續為《中年》擔任四屆任評判的肥媽日前證實《中年好聲音4》完賽後將停辦1年，讓製作團隊和大眾「唞一唞」，可讓未符合資格的人士有時間「長大」及充分準備。

張佳添晒《中年好聲音4》最後一集錄影照

今日（22日）張佳添在FB貼上多張合照，原來今日是《中年好聲音4》最後一集錄影，張佳添說：「最後一天在廠錄影尾三一集和semi final. 大家也不捨得呢個big family. 我對海兒的右邊面尤其熟悉。」車婉婉亦說：「最後一次錄影⋯ 十個月的時間，我們一起渡過很多，百感交集，一直非常多謝阿媽照顧我們飲食，仲有Julia，盡在不言中⋯⋯感恩，不捨。」但有網民搞笑地留言：「我淨係唔捨得海兒咋。」

相關閱讀：中年好聲音4丨10強名單出爐范子睿出局淚灑舞台 陳旭培大髀受傷痛到面容扭曲封MVP

周國豐張佳添無法打破宿命？

今次停辦風波意外觸發大批資深電視迷翻查香港選秀節目的「歷史」，結果竟揪出一連串令人震驚的神級巧合！原來早於2009年亞視舉辦的歌唱節目《亞洲星光大道》，正正就是邀請了肥媽、周國豐以及張佳添組成「鐵三角」評審團坐鎮，但到了2012年第4季卻遭遇評審團大換血，只剩下肥媽孤軍作戰，最終到了第 5 季，直接轉型為跳舞主題，連帶唯一留守的歌唱評審亦遭剔除出局。沒想到15年後，三位評審在《中年好聲音》重聚，竟然再次在第 4 季迎來節目停播的命運。有網民留言：「原來連班底都有亞視魔咒！」、「歷史總是驚人地相似」。更有資深觀眾感嘆，周國豐與張佳添似乎永遠無法打破「只能做3至 4季評審」的宿命，直言：「呢三位鐵腳注定無法攜手走到第5屆！」

常駐評審張佳添大派定心丸

不過作為四屆常駐評審的張佳添大派定心丸，堅定表示《中年好聲音5》未來一定會再與大家見面！他認為這次「停一停」，對這個神話級選秀品牌的長遠發展絕對百利而無一害。回顧過去四屆賽事，添Sir感嘆這是一個「奇蹟」。節目不僅在疫情前後為社會注入滿滿正能量、改變了許多人的生命，更成功帶動了華語地區的歌唱熱潮，力證「音樂在民間」。他呼籲觀眾在節目暫停期間無需失落，不妨將焦點轉移到過去四年發掘出的優秀「唱家班」身上，因為他們的追夢之旅並未停止，急需知音人的實際支持。添Sir留意到節目觀眾群已有年輕化趨勢，停辦期間剛好讓一批即將「夠歲數」的潛力新星蓄勢待發，相信屆時定能為樂壇帶來一番新景象。雖然未來的賽制、主持與評審陣容仍是未知數，但添Sir坦言非常樂意繼續擔任評審，即使將來在《中五》未能續任，他也絕對會是節目的「超級粉絲」。

相關閱讀：肥媽怒轟護老院疏忽張偉文會搵古天樂幫手 開腔證實《中年》停辦一年：讓參賽者「等長大」