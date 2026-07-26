中年好聲音4丨周志康關楚耀合唱〈你當我什麼〉 造型迷倒評審 海兒失控讚「好靚仔」？

TVB歌唱節目《中年好聲音4》今晚（26日）播出，來到「累積排名分」第二回合「原唱之夜」，今集除了有常任評審肥媽、張佳添、周國豐及海兒坐鎮，更邀請到鍾鎮濤擔任嘉賓評審，米雪與石修擔任知音人。十強選手各自配對原唱歌手合唱金曲。

周志康與關楚耀合唱獲大讚

賽事中多組表演引起熱烈迴響。周志康與關楚耀合唱〈你當我什麼〉，張佳添大讚：「無論你嘅氣力、感情帶到一個好恰當嘅位。」他又笑指兩人甫出場，海兒忍不住說「好靚仔呀」，海兒即尷尬澄清：「我係話志康着Shoulder Pad好好睇，好啱佢着。」周國豐則指關楚耀令志康打開心扉，唱出〈你當我什麼〉的激情：「我就係需要嗰種力。」

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許雲妮開竅跳唱〈你為了愛情〉

許雲妮與劉雅麗以百老匯歌舞跳唱〈你為了愛情〉，肥媽激讚：「我未見過呢個雲妮，好似開咗竅！」米雪更笑言：「我有少少呷醋㗎！你同我唱嗰時冇加咁多嘢落去。」尤淑情與黃寶欣跳唱〈I'm Your Friend I'm Your Lover〉，鍾鎮濤極為欣賞：「你哋夾得好好，能夠帶番當年嘅Mood出嚟已經好正。」

陳旭培與胡鴻鈞合唱〈太難開始〉，聲線完美契合，石修激讚：「你哋唱嗰陣時，我成個畫面出咗嚟。」張佳添亦讚揚合唱感覺溫暖。鄭家聲與李健達將〈也許不易〉重新編曲，加入高低八度二重唱技巧，張佳添大表驚喜：「你畀到新鮮感我，好正！」其餘參賽選手包括許美琪配對徐智勇、鄭仲豪配對陳仕燊、蔡宓婕配對連詩雅、尹景順配對王馨平及吳亦偉配對湯寶如，各組均展現實力，為觀眾帶來極高水準的音樂盛宴。

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