中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然

《中年好聲音4》賽事去到白熱化階段，最後十強實力唱將為爭奪最後7名殺入總決賽的席位，鬥得難分難解。來自台灣的選手吳亦偉，早前在十強賽首回合憑一曲〈開到荼蘼〉斬獲94分勇奪MVP，風頭一時無兩。不過在昨日播出的一集中，戰況卻出現戲劇性發展，吳亦偉台下表情引發網民熱烈討論。

吳亦偉分數不及許雲妮

於剛過去周日播出一集，許雲妮與劉雅麗合唱〈你為了愛情〉表現極具水準，最終勇奪93分高分。有眼利的網民於節目中截圖，發現當宣佈許雲妮的分數時，鏡頭影向台下的吳亦偉，其反應相當耐人尋味。

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吳亦偉「五官乸埋」惹負評

畫面所見，當看到許雲妮獲得93分後，坐在吳亦偉旁邊的尤淑情、蔡宓婕都紛紛為對方拍手歡呼，唯獨吳亦偉不但沒有跟著拍手，更瞬間「黑口黑面」，表情甚至「五官乸埋一住」。他似乎覺得這個93分的分數有點可怖，眼神疑似感到難以置信。這幾張截圖隨即在網上各大群組瘋傳，出帖的網民更直指吳亦偉性格「好小家」，令這個「黑面表情」瞬間成為網上熱話。

吳亦偉將MVP拱手相讓

至於吳亦偉本人的賽果，今集他攜手湯寶如深情演繹經典名曲〈相思風雨中〉，最終奪得92分。雖然分數依然高企，但今次他卻將MVP拱手相讓予奪得94分的尹景順，其分數亦不及許雲妮的93分。

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鍾鎮濤讚吳亦偉好聽過張學友？

儘管如此，吳亦偉台上的深情互動及表現依然獲得一眾評審極高評價。嘉賓評審鍾鎮濤聽後大為感動，表示自己聽到「起雞皮」，更給出驚人評價，直指這是他聽過這麼多個版本中，吳亦偉唱得最好聽。張佳添亦稱讚吳亦偉成功唱出了個人風格；而肥媽則大讚他甫開聲已完全投入，完美掌握歌曲精髓，大讚他帶出了整首歌的感情與感覺。

鍾鎮濤激讚惹網民質疑

不過，鍾鎮濤的「超高評價」卻引來大批網民反彈。鍾鎮濤的評價被網民解讀為吳亦偉唱得比原唱張學友更好聽，網民紛紛認為似乎言過其實。此外，不少網民將焦點放在吳亦偉的咬字上，直指根本聽不明白他的廣東話，難以理解為何發音未達標依然能獲得超過90分的高分，賽果引起不少網民熱烈討論與爭議。