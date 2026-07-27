中年好聲音4丨連詩雅幫唱變主唱？ 助力蔡宓婕唱晒高音兼提廣東話 網民：以為係Shiga比賽

TVB歌唱節目《中年好聲音4》昨晚（26日）播出，來到「累積排名分」第二回合「原唱之夜」，十強選手各自配對原唱歌手合唱金曲。參賽者蔡宓婕獲安排與連詩雅（Shiga）合唱，兩人同台演繹經典情歌《只要和你在一起》。舞台上，兩人在身高比例與服裝造型上各有特色，而原本在節目中被外界冠以「小老虎」稱號的蔡宓婕，在連詩雅的強大氣場與帶動下，展現出截然不同的溫柔風格。整場表演看似默契十足，順利完成這首對演唱技巧及情感表達要求極高的歌曲，更獲得89分的佳績。

蔡宓婕獲89分遭網民轟不公平

蔡宓婕表演結束後，現場專業評審團對這段演出給予極高評價，評審之一的海兒在點評時特別指出，《只要和你在一起》這首歌的難度極高，當中涉及頗多的聲線位置轉換，她對蔡宓婕的突破表示讚賞：「聽到一把以前沒有聽過的聲音，感覺變得溫柔了，也多了一份女人味，未來可以繼續嘗試這種類型的歌曲。」而另一位評審肥媽，她不僅笑稱參賽者由「老虎變成了貓」，更特別肯定了蔡宓婕在發音上的努力與進步。肥媽直言：「蔡宓婕平時講廣東話稍微有些歪音，但這首歌的歌詞如此密集，她卻沒有唱錯任何一個字的發音。」

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連詩雅包辦大部分高音段落

然而蔡宓婕這段獲得評審高分肯定的演出，但在整首歌曲的演唱過程中，連詩雅幾乎包辦了大部分的高音段落以及核心主唱部分，其參與度之高，令整個舞台的焦點，不自覺地轉移到了這位幫唱嘉賓身上。而且對於廣東話並非十分流利的蔡宓婕，連詩雅在演唱期間不時在旁暗中「做口型」給予提示。節目播出後，網民紛紛表示有嚴重的「主客倒置」情況，「聽完以為是連詩雅去參加比賽」、「整首歌全程都是Shiga在唱，唱得比參賽者還多，為什麼評判完全不提？」、「如果不看字幕，根本聽不出蔡在唱什麼」。許多網民對最終高達89分的賽果表達了強烈不滿，認為在嘉賓代唱比例極高的情況下，這個分數實在給得太高。

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