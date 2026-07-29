張偉文被急送院痛到咬手指爆粗：我唔得喇 方俊斥護老院受壓後才正視潰爛傷勢丨獨家

「靚聲王」張偉文晚年淒涼，疑遭護老院長期疏忽，腰間壓瘡嚴重、腳傷紅腫潰爛，甚至年半未沖涼。直至《星島頭條》率先獨家報道，輿論沸騰，院舍於7月27日（周一）終於急送他入院。留院期間張偉文痛極狂爆粗、高呼「好X痛」，更一度說：「我唔得喇！拜拜！」監護人方俊悲歎，若非壓力，院方恐繼續漠視，期望藉此喚醒社會關注安老院亂象。

張偉文因劇痛慘叫

今日（29日）《星島頭條》獨家獲得張偉文留醫進展，現正留院的張偉文精神尚可，惟全身多處壓瘡及腳部紅腫潰爛，劇痛令他不時高聲慘叫。今日所見，他激動得爆粗：「好X痛呀！好X辛苦！」、「大佬唔好搞我呀！」張偉文受病痛影響，充滿負能量，更一度說：「我唔得喇！拜拜」；監護人方俊在張偉文耳邊播放他的舊歌加以安撫，張偉文才稍露笑容，甚至擺出演唱時的手勢，情緒略為平復。雖然胃口不錯，飲光花膠湯，但仍因痛楚不時咬手指發洩，狀態令人心酸。

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方俊投訴張偉文被疏忽照顧被無視

監護人方俊氣憤指出，張偉文在院舍屈在床上年半，大小二便全在床上解決，從未離床活動，院方更長期忽略衞生，僅以抹身代替沖涼，他多次要求院舍為張偉文沖涼均不獲回覆。直至他拒交院費抗議，院方兩名老闆聯同兩名職工「圍住」他追討欠款，卻始終不承認疏忽照顧，亦未交代為何待張偉文的壓瘡嚴重至皮膚發黑才通報。

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方俊不滿院舍因輿論壓力才將張偉文送院

方俊透露，張偉文日前（本周一）下午4點送到急症室，卻等足24小時才上病房，X光初步顯示發炎，醫護建議轉療養院。他強調，院舍突然緊張安排送院，全因《星島頭條》率先引發傳媒廣泛報道：「如果院方係一早着緊嘅話，唔會𠵱家先去照X光。」

方俊慨歎張偉文個案只屬冰山一角

方俊更慨歎，張偉文個案只屬冰山一角：「聽聞有啲護老院院友被鎖入洗衣房過夜，令人悲哀，自己都感同身受非常無奈，可能有啲護老院都有問題，對院友照顧得唔夠好，但唔係個個案件都能產生輿論壓力。」他會求助《東張西望》及各大傳媒，希望引起當局關注，加強巡查護老院，讓所有長者得到適切照顧。最後方俊無奈道：「我只能提供湯水資源畀張偉文，其他真係冇辦法，但至少呢次輿論救咗偉文。」

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方俊曾曝光張偉文傷勢：