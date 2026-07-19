張偉文託方俊處理後事及資產 經理人爆年半冇沖涼斥護老院疏忽 網民：探佢嗰啲人咁都唔知？

「靚聲王」張偉文近年屢傳健康轉差，其好友方俊近日在社交平台連環發文，怒轟張偉文入住的護老院疏忽照顧，引發網民熱議。方俊指控護老院在張偉文患上壓力瘡，又長達一年半從未離開病床，以及洗澡等問題上處理不善，已就此停止繳費，並向有關當局投訴。方俊在接受傳媒訪問時，提到張偉文已簽署授權書，委託他在其死後處理身後事。

張偉文出現認知障礙症狀

對於張偉文的近況，方俊近日接受傳媒訪問時證實，張偉文出現認知障礙症狀：「有時認得，有時狀態差...都唔知佢認唔認得。」但張偉文見到方俊時總會「依牙帶笑」。方俊透露由於自己需到深圳照顧93歲高齡的母親，回港探望張偉文的時間減少，但每次回來都必定第一時間探望。

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談及張偉文的經濟狀況，方俊坦言張偉文早年出售物業，加上多次手術花費，積蓄已所剩無幾。現時護老院的開支，部分來自政府數千元的津貼，其餘則由他本人分擔。方俊表示為免將來出現爭拗，張偉文早已在圈中朋友見證下簽署授權書，委託他在其離世後處理身後事及剩餘款項，但沒有正式到律師樓做平安紙，因為張偉文的資產不多。

方俊指張偉文長期進出醫院

而方俊昨日（18日）連環在FB發文，以一篇致護老院的公開信，詳細揭露張偉文在護老院的慘況。方俊指出院方在2025年1月才告知他張偉文的腦退化症（認知障礙症）已到不受控的地步，而且張偉文口腔經常感染引致發燒，長期進出醫院，甚至因專科醫生診斷出現抗生素抗藥性，造成無藥可治的局面。

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張偉文由於在過去一年半幾乎沒有落床，甚少沒有洗澡，僅能抹身，對身心造成巨大創傷和折磨。方俊曾要求院方處理壓力瘡問題，但未見成效，因此從今年5月份起暫停繳交任何費用，直至張偉文能安坐起身及洗澡為止。方俊憤怒地表示，院方疏忽照顧造成無法彌補的創傷，不排除會向傳媒公開事件及採取法律行動。方俊補充：「張偉文事情補充事宜，一年多沒有沖涼（只有抹身），因當時傷口見骨不宜沖涼可以理解，但肉最近已經生番，所以我要求沖涼。一年多沒落床座起身、沒有糖尿病，感謝各界朋友關心。」

網民同情張偉文質疑方俊

事件曝光後，網民反應兩極，不少人對張偉文的情況表現同情，留言問方俊：「點解唔同佢轉院」、「報警送院」等。也有網民支持方俊追究到底，認為護老院有不可推卸的責任。另有部分網民對事件持保留態度，甚至質疑方俊：「其實最大問題係方俊」、「成年半竟然無人發覺？探佢嗰D人有冇心探佢㗎？咁都唔知」等。

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