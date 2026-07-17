張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家

「靚聲王」張偉文晚年健康屢現警號，如今更捲入護老院舍疑照顧失當的風暴之中。其經理人兼法定監護人方俊向《星島頭條》怒斥張偉文入住的護老院涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文嚴重壓瘡持續惡化！而最不能接受的，是老人家長達一年半沒洗過澡及坐起身，身心遭受難以言喻的創傷。方俊已正式去信譴責，並暫停繳付所有費用，揚言不排除採取法律行動。

張偉文雙腳有傷 院方從未通知家屬

事緣方俊日前從外地回港後，前往護老院探望張偉文，驚見張偉文的雙腳紅腫、瘀黑、皮膚潰爛，而院方卻從未通知家屬。方俊追問原因，但院方支吾以對，更以「病人私隱」為由拒絕交代病情，令他怒不可遏。

方俊表示，護老院隱瞞病情早有前科，他更向《星島頭條》出示資料，指2025年1月5日院舍才通知他「剛發現」張偉文腰部潰爛，但他卻不接受，因為照片顯示傷口絕非初期壓瘡，明顯是延誤通報，唯有即時安排專科醫生治療，可是因延醫已久，傷口無法癒合，反覆感染發燒，長期進出醫院，抗生素更出現抗藥性，至今一年半仍未康復。方俊又根據2026年6月4日老人院提供的記錄，傷口仍有三分之二面積滲出黃色膿液，情況嚴重。

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方俊擬向社署投訴為張偉文討公道

此外，方俊更投訴護老院無視張偉文的衛生問題：「我多次要求院舍為張偉文沖涼、刷牙及坐起身，以免筋骨硬化，院方卻以『社康護士怕傷口入水』為由拒絕，令張偉文超過一年未曾洗澡，亦從未坐起，長期平躺！」為求真相，方俊前往廣華醫院找負責跟進張偉文情況的社康護士了解，他引用護士之回覆：「之前傷口見骨就唔可以沖涼，但呢幾個月傷口已經埋咗口、冇見骨，係可以沖涼嘅。」因此，他直接到護老院與院方理論：「院方突然話已經為張偉文沖涼，並隨即要求我繳交5月起暫停繳付的欠款。」方俊坦言已去信院方嚴厲譴責，更會向社署及私隱專員公署投訴，誓要為無法發聲的「靚聲王」討回公道！

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