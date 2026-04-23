73歲張偉文消瘦近照曝光 經理人方俊餵食蛋撻證冇糖尿病 計劃遷居內地減輕負擔

73歲「靚聲王」 張偉文，近年健康狀況急轉直下，其不離不棄的經理人兼徒弟方俊，近日因北上發展，減少更新張偉文動態，惹來外界諸多揣測。為此，方俊特地在社交平台發文闢謠，並分享張偉文病榻上的近照，詳細交代摯友的最新情況。方俊以「30載友情歲月堅定不移」來形容他與張偉文的關係，並澄清謠言，強調張偉文「身體好得很」。從他分享的相片可見，張偉文所吃的葡萄，是逐粒洗淨再去皮，方便進食；而蛋撻亦只吃中間的蛋漿部分。方俊強硬表示：「蛋撻只吃蛋，佢冇糖尿病，挑事的人可以閉咀。」此舉有力地反擊了關於張偉文因有糖尿病而需戒口的傳聞。

經理人方俊餵張偉文甜食證冇糖尿病

事實上，張偉文近年飽受病魔折磨。除了認知障礙症（腦退化症）外，腰椎問題亦日益嚴重，導致他需長期臥床，無法自如行動。長期的臥床生活引發了嚴重的併發症，其中最致命的是尾龍骨位置的嚴重壓瘡。據悉，壓瘡傷口深可見骨，更曾因處理不善導致細菌入血，一度命危，被緊急送入深切治療部（ICU）搶。所以方俊新的發文，亦有提到將病床調整至45度，以助張偉文呼吸及防止身體再度出現壓瘡，處處顯見他對摯友無微不至的關懷與細心。

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張偉文長期臥床引發嚴重併發症

去年中秋，張偉文好友羅浩楷與鄧英敏前往探望時，張偉文的狀況就已令人鼻酸。當時他體重急跌至僅餘110磅，昔日圓潤的身形消失不見，照片中可見其手臂瘦至「皮包骨」，臉頰凹陷，精神狀態亦因壓瘡帶來的劇痛而起伏不定，甚至會痛極大叫，情況堪憐。

張偉文月花三萬開銷有意移居內地休養

方俊早前透露，目前張偉文住院及醫療等各項開支，每月高達約3萬港元。隨著張偉文積蓄逐漸耗盡，這筆費用對他們而言壓力巨大。方俊為了讓張偉文得到更適切和優質的照顧，尤其針對棘手的壓瘡問題，方俊正計劃安排張偉文，遷往內地的優質護老院，由專人照顧，幫助改善張偉文的壓瘡，讓他活得更有尊嚴。

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