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73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家

影視圈
更新時間：15:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:30 2026-03-28 HKT

73歲「靚聲王」張偉文近日再度被傳死訊，有網民甚至言之鑿鑿聲稱「收到消息」，令外界憂心忡忡。經理人方俊隨即闢謠，並向《星島頭條》獨家公開張偉文在護老院的最新片段，以證平安。

張偉文身形明顯消瘦

從影片可見，張偉文雖然因病纏身，身形明顯消瘦、鎖骨深陷，但面容比之前飽滿，精神狀態尚算不錯。方俊餵他品嚐至愛蛋撻時，他更露出鬼馬笑容，期間又急着吃提子，吃得津津有味。當方俊以哄小孩的口吻問：「好唔好食呀？」張偉文先是故意調皮回答「唔好食」，之後眼珠一轉示意再吃一口，接着清晰回應「好食！」可見他意識清醒，認人及反應能力俱佳。

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張偉文患認知障礙症

張偉文近年健康狀況急轉直下，除了患有認知障礙症，亦因腰椎問題導致嚴重壓瘡，曾因細菌入血命危入住深切治療部。現時他需長期臥床，去年中秋好友羅浩楷與鄧英敏探望時，體重僅餘110磅，手部瘦如「皮包骨」，壓瘡傷口更曾痛得他大叫，情緒起伏不定。

方俊透露，近期因他北上發展，較少更新張偉文的近況才令謠言傳出，他正計劃安排張偉文遷往內地優質護老院，期望能改善壓瘡問題，而目前張偉文每月開支約3萬元，方俊感歎：「佢啲朋友都走晒，唔係個個會繼續照顧佢。」

相關閱讀：方俊指張偉文曾有壓瘡兼一星期發燒兩次 現在清醒但不能講太多話

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