獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷

《星島頭條》本月18日獨家披露73歲的「靚聲王」張偉文遭護老院涉嫌疏忽照顧，事件震撼全城並掀起熱話，引起社署關注及介入突擊巡查，演藝人協會亦非常關注事件。張偉文的監護人方俊上周五（24日）聯同《星島頭條》記者突襲護老院探訪張偉文，再揭發張偉文左眼爆微絲血管，但院舍竟懵然不知！方俊怒斥護理質素差，揚言一定投訴及追究到底。而探訪期間，院方採取高度戒備，由男護士全程從旁監督，更奉管理層命令一度阻撓拍攝！幸而，社工迅速介入後迎來好消息，預告兩個月內張偉文獲安排特快政府宿位。

方俊指張偉文臥床年半沒沖涼

方俊早前曾向《星島頭條》透露張偉文臥床年半，護老院都未曾幫他沖涼，更疑因護理失當而隱瞞病情，嚴重壓瘡惡化見骨，雙腳更紅腫潰爛，事件惹來社會高度關注，社署隨即介入，上周五方俊到油麻地綜合家庭服務中心與社工會面，商討轉介細節，社署預算在兩個月內，為張偉文安排特快政府轄下護老院宿位，方俊難掩喜悅：「聽到真係好開心，感謝社署及社工幫忙，亦體諒到偉文嘅情況。」他亦感慨香港人口老化嚴重，老人院監管必須加強，偉文的故事恐怕只是冰山一角，並期望政府正視問題，杜絕同類悲劇。

相關閱讀：張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家

院舍一度阻止攝影

不過，好消息未令方俊放鬆警戒，與社工會面後，他自掏腰包買燒肉和藍莓，直踩院舍突探張偉文。今次探訪，院舍明顯高度設防，管理層緊張地安排一名男護士全程貼身「招呼」方俊，更一度阻止攝影。護士當面向方俊匯報，指張偉文精神尚可，胃口不錯，現時安排每星期沖涼一次，並解釋因擔心傷口滲血，不建議增至兩次；而雙腳因不能屈曲，加上壓瘡位置問題，也不建起身坐直吃飯，但建議可購買專用啫喱咕𠱸墊住坐。至於腳腫，護士指屬血管病變，可安排睇專科。院方強調遵照醫院指引，除非身體出現重大轉變，否則不會即時通知親人，基本上每星期有兩次醫生到診。

相關閱讀：張偉文託方俊處理後事及資產 經理人爆年半冇沖涼斥護老院疏忽 網民：探佢嗰啲人咁都唔知？

張偉文左眼爆微絲血管 院舍不知情

然而，方俊仔細觀察後，赫然發現張偉文左眼爆微絲血管、紅了一片，院舍竟完全不知情，但男護士僅回應：「噚日冇事嘅，今天先開始，咁要等下周一醫生到場時睇佢啦。」方俊大表不滿：「點會咁㗎？我諗極都唔明，喺非常時間依然疏忽，我對呢間護老院非常失望，佢哋質素非常之差！」幸好張偉文當日尚算精靈，胃口大開，一口氣食完整盒燒肉，猴擒到連筷子都咬埋，但戴着腳套的雙腳腳背依然紅腫，小腿瘦削如變形雞腳。更令方俊心痛的是，護士為偉文調高病床以便進食時，不慎觸及腰間壓瘡，偉文痛到即時大叫，狀甚痛苦。

方俊不滿護老院隱瞞張偉文病情

方俊坦言，最不滿是院舍長期隱瞞病情，未有及時治療，令嚴重壓瘡不斷惡化，導致張偉文喪失大量活動能力，手尾極長！他慨歎：「偉文多災多難，連基本周圍去嘅權利都被剝削，疏忽令到佢身心受到不必要的痛苦同創傷。」他強調院方至今未作出正式交代或道歉，他必定會投訴及追究到底，因為嚴重壓瘡問題衍生洗傷口、敷料、氣墊床、附加電費等每月額外開支，他不排除要求賠償，並尋求圈中法律界朋友提供意見。演藝人協會也曾聯絡他，表示有需要可幫手，但他暫未求助，並重申：「我同偉文之間有深厚友情，喺佢清醒時我拍心口答應過，佢無兒無女無親人，我同佢搞掂安老問題，所以唔介意喺我能力範圍內照顧到佢最好，見佢依家只能喺張床上生活，愛莫能助好肉赤，以前佢坐得起身時，我個個星期推佢去飲茶，佢好鍾意食點心，好開心㗎！」

相關閱讀：張偉文疑遭護老院疏忽照顧社署接投訴 火速行動突擊巡查院舍 院友家屬爆料衞生情況

方俊否認託管張偉文資產

此外，對於外界有報道指方俊全權託管張偉文資產，惹來網民誤會他另有居心，方俊鄭重澄清：「偉文畀我嘅授權書，唔係託管資產，佢亦冇資產。佢自2021年獲社署援助，事前經嚴格審核，資產不可超過5萬元，更嚴控轉走過往資產。」他坦言張偉文過往的確有30至40萬積蓄，但已做了3次手術，最後一次手術費由他及一名歌迷各夾5萬元，絕非外界所指承受巨額金錢或遺產得益者，「我冇喺偉文身上攞過一分一毫，相反佢住護老院5年來，每個月我要補貼兩萬元！」

相關閱讀：73歲「靚聲王」張偉文驚傳入ICU 細菌入血暴瘦20磅 醫生束手無策丨獨家