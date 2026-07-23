張偉文疑遭護老院疏忽照顧社署接投訴 火速行動突擊巡查院舍 院友家屬爆料衞生情況

「靚聲王」張偉文晚年生活與健康狀況，備受外界關注。近日《星島頭條》率先獨家披露張偉文疑在院舍遭受不妥善照顧，張偉文的經理人方俊日前控訴，指張偉文現時入住的護老院涉嫌疏忽照顧，不僅未有提供應有的基本護理，更導致張偉文壓瘡問題嚴重惡化，甚至透露張偉文已長達一年半未曾洗澡及坐起，情況令人擔憂。

張偉文護理照顧服務疑欠妥善

社會福利署昨日（22日）回覆傳媒查詢時，證實牌照處於2026年7月接獲相關投訴，指旺角護老院「護老樂」為住客提供的護理照顧服務欠妥善。社署指牌照處在接獲投訴後，已即時展開跟進與調查。

相關閱讀：張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家

相關閱讀：73歲張偉文消瘦近照曝光 經理人方俊餵食蛋撻證冇糖尿病 計劃遷居內地減輕負擔

當局派員到院舍進行突擊巡查、實地視察院舍的護理程序，並深入訪問院舍員工、住客及其家屬，同時檢視院舍內相關的護理紀錄。牌照處會持續密切跟進有關投訴，一旦發現院舍有違規情況，會因應違規事項的性質及嚴重程度，採取相應的執管行動，並會加強監察，確保院舍切實執行改善措施，以保障院舍住客的福祉。

院友家屬爆料張偉文由專人餵飯

為進一步了解實況，有傳媒到該旺角院舍視察，並嘗試向職員查詢。不過現場職員表現迴避，僅表示負責人已經下班，要求傳媒改以電話或電郵方式聯絡。而在場的一位院友家屬，透露確實曾在院舍內見過張偉文，但表示對方極少在房間以外的地方活動，平日也需要由專人餵飯，觀察其溝通能力顯得相當不佳。不過該家屬補充，院舍內部的衞生情況尚算可以，平日有見到職員進行清潔，至於外界針對該院舍的具體指控是否屬實，則表示並不清楚。

相關閱讀：73歲「靚聲王」張偉文驚傳入ICU 細菌入血暴瘦20磅 醫生束手無策丨獨家