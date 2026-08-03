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東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？

影視圈
更新時間：21:11 2026-08-03 HKT
發佈時間：21:11 2026-08-03 HKT

今晚《東張西望》報道，一名現職外資銀行的年輕男子鍾先生，到香港水療中心跟22歲的女技師發生關係後發展成情侶關係，之後女技師兩次出手，向鍾先生前後借128萬，他因為已經「沉船」，故此不惜到銀行借錢，之後過數到沈技師的戶口中。正所謂「財到光棍手」，沈技師之後多次放鍾先生飛機更拒絕見面，後者不忿被騙巨款決定報東張。當東張展開調查找到沈技師，後者竟指自己才是受害者，鍾先生借予她的近130萬，自己「一個仙都冇攞」，並揭開事件疑涉邪教行為。

鍾先生失理智借逾百萬予女技師

鍾先生是情場初哥，於2024年10月開始光顧本地水療場所，期間結識年輕貌美的22歲沈技師，雖然對方是性工作者，但鍾先生毫不介意，當對方問他聖誕節有沒有節目後就心猿意馬，之後雙方開始約會並火速成為情侶。鍾先生指：「除咗外貌之外，佢性格都好好，當佢同我講佢間夾公仔店要錢周轉，我就借咗10萬畀佢」。沈技師食髓知味，表示自己因賭博搞到周身債問借128萬，已經失去理智的鍾先生，隨即到銀行借錢幫「女友」還債。

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女技師反指自己是受害人

不過錢到手後，沈技師的態度開始轉變，鍾先生表示：「佢之後放咗我無數次飛機，又搵藉口唔出嚟。你當交戲、一個月見我兩、三次食個飯都唔肯」。數月後鍾先生開始夢醒向對方追數，沈技師表示自己「一蚊都冇攞過」，輾轉下透露這筆巨款，沈技師已全數交給一直操控她的林小姐手中。鍾先生之後更於其他女技師口中，知道沈技師已非首次向客人借錢，據知她之前已曾向不同客人成功借過60萬、90萬不等。

女技師爆受操控賣淫呃錢

當東張成功聯絡沈技師，事情竟有戲劇化發展，沈技師指她才是受害者。沈技師表示，她13歲開始結識補習老師林小姐，隨後二人發展成無所不談的閨密，沈技師指自己被對方操控，甚至為對方而賣淫，並聽其指使向客人借錢。東張致電林小姐，後者承認收過沈技師的昂貴禮物，但就否認操控對方，更指沈技師的神智有問題。

女技師指閨密勸入邪教

沈技師向東張表示，近十多年來，林小姐不斷向她作出心理操控，指沈技師條命生得不好，要她加入一個組織，加入之後就可以轉運，沈技師認為對方口中的組織疑跟邪教有關；林小姐後期更向她提供藥物，要沈小姐聽話服用。究竟這宗事件，是否涉及邪教操控少女賣淫、並向客人騙取巨款？東張明天將會揭開謎團。

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