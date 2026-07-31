東張西望丨張偉文遭疏忽照顧 黎寬怡陪方俊對質護老院遭報警驅趕 「靚聲王」入院忍痛擠笑容

「靚聲王」張偉文早前被《星島頭條》率先獨家報道，疑遭護老院疏忽照顧，腰間壓瘡嚴重，腳傷紅腫潰爛，更誇張是有一年半時間沒有沖涼。今晚（31日）TVB節目《東張西望》跟進事件，並訪問張偉文好友兼監護人方俊，主持黎寬怡（貓仔）更陪同方俊到護老院當面對質，院方一度報警驅趕。

張偉文強忍痛展笑容

節目首先播出由方俊提供到醫院探望張偉文的片段，有指張偉文因雙腳皮膚發炎緊急入院。臥病在床的張偉文精神尚可，惟全身有多處壓瘡，以及腳部紅腫潰爛。方俊在片中連番詢問張偉文：「有冇邊度痛啊？」張偉文堅強表示：「冇。」聽到好友的關心，張偉文也十分配合。方俊更不斷為張偉文打氣：「努力，加油，要有笑容！」張偉文亦中氣十足地回應「精神」，展現出堅強的求生意志。

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方俊控訴護老院隱瞞張偉文病情

方俊之後接受《東張西望》訪問時難掩憤怒，向主持黎寬怡揭露張偉文有一年半時間沒有沖涼，又因身體出現壓瘡，承受極大的痛苦。方俊表示收到院方通知時，才得悉張偉文的壓瘡嚴重：「壓瘡好嚴重，附近嘅皮膚黑晒，個窿都幾大。」經專科醫生診斷後，證實情況嚴重且帶有細菌。方俊質疑壓瘡並非一朝一夕形成，為何院方會遲遲未有察覺，懷疑院方有心隱瞞張偉文的情況。

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院方稱「社康護士不建議」洗澡

談到張偉文的洗澡問題，方俊指過去一年半以來，院方一直以「社康護士不建議」為由拒絕為張偉文洗澡。為查明真相，方俊曾親自向社康護士了解，才發現原來當傷口長回肉後，只要封好傷口是可以洗澡。

方俊氣憤地表示，護老院老闆只顧追討費用，對張偉文的死活漠不關心。最終在方俊表明：「再唔覆我、唔沖涼就暫停交費」，院方為了收錢，竟稱已在當日為張偉文沖涼，要求方俊補繳費用。

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黎寬怡陪同方俊登門對質

為了討回公道，《東張西望》攝製隊及主持黎寬怡陪同方俊，踩上位於旺角的護老院當面對質。面對鏡頭，一名女職員聲稱院方「隔日就會為院友洗一次澡或抹身」。黎寬怡隨即質問：「如果隔日同佢洗澡，點解壓瘡會去到咁嚴重先被發現？壓瘡唔係一晚就造成㗎嘛。」該名女職員頓時語塞，不敢直視鏡頭。

院方拒回應報警下逐客令

另一名男職員見狀試圖打發方俊及攝製隊，提出要求「有咩問題以書面溝通」。方俊當場反駁，指過去多次以書面查詢皆石沉大海，或者被推搪「同事放假」。主持黎寬怡追問院方是否間接承認疏忽照顧時，該男職員拒絕回應：「呢個我哋答你唔到」，並以「私人地方」為由下逐客令，甚至報警處理。

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警員到場職員終鬆口

直到警員到場了解，該男職員終於透露張偉文的情況，但當中企圖推卸責任，聲稱初期發現時已有通知：「你睇到個圖都睇到，有少少皮、少少黑個時，已經即刻同你講。」該男職員更將傷口惡化歸咎於張偉文：「我哋睇返紀錄，係因為佢嗰日出院之後返番嚟就...就唔同喇！」不過方俊已表明不會再安排張偉文返回該護老院，並希望政府的相關部門對護老院密切監管。