東張西望｜踢爆外傭在港賣淫亂象 梁敏巧酒店放蛇怒斥：你係進行性交易 連番追問獲激讚

《東張西望》於7月29日節目踢爆，有在港工作的外傭利用網上直播平台，在僱主家中衣着性感、搔首弄姿吸引「粉絲」，實則暗中進行性交易，情況令人咋舌。東張女神梁敏巧（Maggie）與攝製隊進行「放蛇」行動，成功在酒店房間誘捕一名30歲的賣淫印傭，對方起初矢口否認，但在梁敏巧的犀利詞鋒下，最終亦承認瞞著僱主賣淫。

外傭透過直播平台搵嫖客

節目組接獲觀眾「東哥」報料，指有外傭趁僱主外出時，在僱主家中甚至自己的工人房內，於直播平台大跳性感舞蹈吸納課金，並私下與潛在客戶透過通訊軟件商討價錢，進行性交易。從影片片段可見，有外傭在鏡頭前賣弄風情，衣著暴露，更將僱主的住家環境公諸於世，嚴重侵犯私隱，亦帶來治安與衛生隱患。

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梁敏巧酒店「放蛇」出擊

為揭露真相，《東張西望》團隊部署了放蛇行動，由主持梁敏巧負責聯絡。團隊成功鎖定一名叫Kelly的30歲印傭，對方在通訊軟件中開價1,000港元作性交易費用，並要求先付100港元訂金。雙方約定於星期六在旺角一間酒店房間會面。

涉賣淫印傭斷正

當日，Kelly如期赴約，進入房間後和兩位節目組的男士攀談後催促付款。此時，一直埋伏在房間外的梁敏巧與攝製隊現身，並即時表明身份。面對突如其來的鏡頭和梁敏巧的質詢，Kelly當場啞口無言，顯得不知所措。

梁敏巧犀利言辭盤問

梁敏巧隨即連番以英文迫問：「你僱主知唔知？你知唔知咁做係犯法？」，Kelly之後堅決否認從事性交易，梁敏巧立即表示：「你依家係進行性交易！」，Kelly就表示自己並非性工作者，辯稱只是「約會」。但懾於梁敏巧連番犀利的質問下，她終親口承認為了賺錢而瞞著僱主進行不道德交易。整個盤問過程，梁敏巧表現鎮定，言詞鋒利，步步進逼，展現出色的主持功力，令不少網民大讚其急才與膽量。

違法兼職賣淫可囚兩年

陸偉雄大律師表示，外傭來港受特定逗留條件限制，只能為合約上的僱主從事家庭傭工工作。任何形式的兼職，包括做直播賺錢，均已觸犯《入境條例》第47條，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。若再利用直播途徑賣淫賺錢，更會干犯「為不道德目的而唆使他人」罪，最高可處罰款1萬元及監禁6個月。

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