東張西望丨護老院涉「禁室虐老」 院友慘叫「救我出去」 李旻芳追訪職員爆金句撕破謊言

TVB節目《東張西望》昨晚（28日）播出的一集，繼續跟進旺角私營護老院「禁室虐老」事件。護老院涉嫌將一名患有癌症及曾經中風的女院友佩玲長期禁錮於洗衣房內，並以約束衣將其綑綁在輪椅上，片中聽到事主慘叫聲： 「我又冇得食，救我出去啊！唔該唔該唔該唔該…。」直到佩玲被送到醫院後，揭發遭長期疏忽照顧、皮膚嚴重潰爛，被虐待的情況才得以曝光。

《東張》主持李旻芳與護老院職員對質

影片證據曝光後，佩玲的姐姐李小姐立即向社署投訴，不過回覆指因為院舍內沒有CCTV，沒有拍到事情經過，難以調查。警方亦回覆她指現時證據不足，所以不能提出起訴。後來《東張》主持李旻芳和攝製隊在李小姐陪同下，與護老院職員徐小姐對質，最初她矢口否認沒有這回事，李旻芳拎出佩玲被困洗衣房的相片並追問：「點解佢哋會喺入面？」李旻芳連環追問下，徐小姐的說法越說越荒謬。

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院方為了節省成本尿片濕透都唔換

在節目公開的片段及照片可見，佩玲深夜被綁在輪椅上，更被丟進漆黑一片、毫無冷氣和食水兼堆滿雜物的洗衣房內。片中清楚錄下佩玲絕望的呼救聲：「我又冇得食，救我出去啊！唔該唔該唔該唔該……，當我監犯一樣！」畫面令人極度心酸。佩玲的姐姐李小姐痛心表示，早前探望妹妹時，發現她不僅污糟邋遢，連尿片濕透全日都無人理，導致臀部生滿紅疹。最誇張的是，佩玲身上滿佈被蝨咬的紅點，送院後更發現腳部嚴重潰爛！李小姐稱原來院方為了節省成本，一星期最多幫事主沖兩次涼，尿片濕透都唔換，結果搞到出紅疹兼雙腳潰爛，仲要幫妹妹着襪「遮醜」！

職員被追問前言不對後語

《東張》主持李旻芳和攝製隊在李小姐陪同下，與護老院職員徐小姐對質，最初徐小姐堅稱「沒有這回事！」並強調從未見過有姑娘將事主推入洗衣房：「我未見過佢唔係喺嗰間房瞓，每日都喺嗰間房瞓。我冇推過佢，我都冇見過姑娘推過佢。」李旻芳拎出影片和相片反問對：「正常嚟講裡面都唔會長者喇，係咪？點解佢哋會喺入面？」徐小姐立即改口：「佢有時候很嘈，會自殘、打。姑娘擔心佢有咩事都唔知，佢夜晚做嘢，去到邊度都跟著姑娘。姑娘要時時刻刻睇住佢，擔心佢有時候可能有咩事，姑娘冇留意到嘛。佢不停地大聲叫，有時候我哋老人家冇得瞓，呢個情況係會有。」李旻芳嬲爆地問：「所以你嫌佢嘈，就困佢入去？」徐小姐開始有點前言不對後語：「唔係嫌佢嘈，係驚佢有咩事跌倒，我哋睇唔到。」不過影片顯示洗衣房內並無人影，徐小姐又再反口：「佢識行，可以度度行，（李旻芳：佢係識行就走咗喇，點會喺度）佢坐喺輪椅行。」

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李旻芳一句當場破解門鎖盲點

李旻芳隨後與攝製隊到洗衣房實測，對於徐小姐狡辯佩玲自行進入，李旻芳當場破解門鎖盲點：「你話佢自己行入去，你咁樣鎖咗，佢點入去？」聽到李旻芳指出佩玲綁的位置後，徐小姐老羞成怒說：「我冇做過呢啲缺德事，係邊姑娘做嘅，我就唔知。嗰啲相我唔知點有，我哋冇咁做，邊個搞怪就唔知。」被問及若查明屬實會如何處理，徐主任則聲稱「會炒魷魚、會警告」，但死撐自己「對所有事情都不知情」。《東張》事後向社署查詢，署方確認3月曾接獲投訴，牌照處已作出調查及跟進，已就懷疑院舍員工不恰當對待住客事宜，轉介相關執法機關跟進。另外，該院舍未有按個別住客健康狀況及能力提供所需照顧，未能遵從《安老院實務守則》規定，已向該院發出警告信，要求糾正。在其後進行的突擊巡查中，發現該院舍已作出相應改善。雖然佩玲現時已經出院，被安排入住「長期護理院」，不過李小姐都擔心這件事會對妹妹造成陰影，她更直斥涉事人員：「好無恥，好無賴啊，怎可以這樣對付老人家。」 不少網民大讚李旻芳冷靜犀利的追問、緊咬關鍵痛點以及關懷弱勢的態度。