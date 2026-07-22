東張西望丨坪洲伯伯疑被呃200萬樓後續 憶屋契失蹤細節：陳太有後備匙 涉刑事報警求助

《東張西望》持續跟進坪洲90歲伯伯疑遭前送飯職員陳太侵吞200萬物業事件。節目最新一集播出後續，一直照顧伯伯起居的姨甥孫現身說法，伯伯亦親身反駁種種疑點，事件最終由大律師陪同下正式報警處理，令事態發展再引起觀眾注意。

姨甥孫哭訴自責：係咪我留意得唔夠？

照顧伯伯夫婦近30年的姨甥孫在節目中情緒激動，哭訴多年委屈。姨甥孫表示：「因為我真係盡心盡力照顧佢哋，但係到最後我發覺佢哋畀人呃晒啲嘢嘅時候，我有時候諗……係咪真係我……對佢哋嘅留意得唔夠呢？」她強調公公、婆婆十分善良，自己只望兩老能開心終老，直指陳太的行為完全無稽。

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伯伯否認不倫戀

對於坊間質疑二人關係，伯伯堅決否認，並透露陳太持有其單位鎖匙。伯伯說：「緊係唔係啦，都傻嘅！同佢？我咁大年紀，佢咁後生，佢有老公喺度……佢老公死㗎？真係廢話嚟㗎！簡直……有咩可能？我最憎恨好賭同好色之徒！」

陳太持有單位後備鎖匙

伯伯重申不曾將屋契交給陳太，不明白陳太為何持有該單位的屋契，更透露陳太持有單位鑰匙，伯伯說：「因為我成日去旅行，婆婆話如果唔見咗（鎖匙），唔使叫人配鎖匙，佢有後備鎖匙，就唔使叫鎖匠開鎖。」姨甥孫則推測，有人可能趁伯伯住院、家中只有行動不便的婆婆時，利用後備鎖匙入屋拿走屋契。

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大律師指涉刑事成份 伯伯報案後：雨過天青

大律師陸偉雄指出，促成送契必須要有現契，若過程中有人存心欺騙或冒簽，即屬違法。大律師陸偉雄：「如果呢個過程，有多於一個人違法，例如佢同律師合謀，或者同其他人合謀，呢個就係串謀詐騙，最高刑罰是入獄14年。」最終《東張西望》團隊及大律師陪同伯伯到中區警署報案，經過四個多小時錄口供後警方已立案調查。伯伯離開警署時心情大好，高舉雙手開心表示：「雨過天青！」