東張西望｜14歲女受欺凌2年留遺書服藥自殺入ICU  欺凌者：佢食藥死關我咩事  校方涉下「封口令」

TVB節目《東張西望》連續兩晚報道了一宗令人髮指的校園欺凌悲劇。一名就讀深水埗區、據稱屬Band 1中學的14歲中二女學生「靜宜」（化名），因升中後遭受同學長達兩年的殘酷欺凌，最終身心受創，在絕望下於校內服藥企圖自殺，事件曝光後引起社會極大迴響。

靜宜吞逾40粒藥丸

據報道指，靜宜自升中一以來，便成為數名同級同學的欺凌目標，長期遭受言語暴力與孤立。今年5月19日下午，靜宜在午膳時見到欺凌者，打從心裏湧現極度恐懼；加上早前在廁所遭對方冷嘲熱諷「去邊班就被邊班孤立，係佢個人體質」，這句話成為壓垮她的最後一根稻草。靜宜隨後躲進學校廁所，一口氣吞下超過40粒降血壓及精神科藥物企圖自殺。

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靜宜命懸一線存活屬萬幸

校方發現後緊急將她送院，靜宜隨即被轉入深切治療部（ICU）插喉搶救，情況一度危殆。醫生直指她服用的藥物劑量足以致命，現時能存活下來已屬萬幸。靜宜更寫下遺書向其他同學道歉，強調自己並非想嚇怕同學，只求欺凌她的人能得到應得的懲罰。

涉事欺凌者極冷血毫無悔意

令人心寒的是，悲劇發生後，這班欺凌者的態度依舊囂張冷血。靜宜的同班同學接受《東張西望》電話訪問時爆料，欺凌者平時除了當面或在網上侮辱靜宜、造謠中傷她是「性工作者」外，得知靜宜服藥自殺後，不但沒有悔過，竟還吐出涼薄言論：「佢食藥死關我咩事」、「三幾日就入一次醫院，不如去死啦」。其中更有欺凌者在社交平台發「澄清文」企圖推卸責任，甚至疑似使用假帳號攻擊替靜宜發聲的同學，完全缺乏同理心。

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校方未有探望靜宜

面對如此嚴重的事件，校方的處理手法亦飽受抨擊，令靜宜家屬感到極度憤怒與失望。靜宜父親痛斥，女兒曾多次向校內社工及訓導求助，但校方每次僅要求欺凌者「口頭道歉」了事。更離譜的是，靜宜在ICU搶救期間，校方從未派員探望；得知家長向教育局投訴後，竟致電追問「係邊個報教育局？」。

校方被指涉噤聲卸責

此外，受訪同學更透露，事發後學校老師曾到班上鄭重聲明，對學生下達「封口令」，警告同學不要再討論這件事，直指「你哋討論落去都係冇用」，企圖隱瞞真相並令學生噤聲。靜宜父親坦言，他並非想校方重罰相關學生，只求事件有適當的處理，並希望能與欺凌者見面，當面質問「點先肯停」。而靜宜的願望十分卑微，只希望對方「不再欺凌自己和自己的朋友」，並得到一個應得的道歉。

校方回覆正跟教育局指引處理

針對是次嚴重的校園欺凌投訴，涉事校方回覆《東張西望》查詢時表示，現時已根據教育局的指引處理事件，並正跟靜宜及其家長緊密聯繫。而教育局回覆指已介入事件，並強調對校園欺凌事件抱持「零容忍」的態度。