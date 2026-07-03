東張西望｜新Case追訪葵涌大媽  「貓仔」黎寬怡亡命追出馬路險象環生  網民嘆搵命搏

TVB資訊節目《東張西望》的採訪工作向來以貼身和深入見稱，但近日網上流傳的一段影片，卻引發了公眾對其採訪手法的激烈討論。影片中，《東張》團隊成員「貓仔」黎寬怡與一名攝影師，為了追訪一名中年女子，不顧交通安全，跟隨目標人物一同衝出馬路，場面險象環生，令網民看得心驚膽顫。

網民直擊《東張》鬧市追逐戰

事源於周四（7月2日），有網民在社交平台發布一段22秒的影片。影片拍攝於葵涌葵興邨附近，可見身穿短褲的「東張女神」黎寬怡，正與一名手持專業攝影機的男同事，緊追一名黑衫中年女子。該名女子似乎極不願意被拍攝，全程用手臂遮擋面容，並突然急步跑離，慌不擇路地衝出馬路。

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貓仔黎寬怡亡命衝出馬路

令人震驚的是，黎寬怡與攝影師見狀，亦毫不猶豫地跟隨她衝入車流之中。從影片可見，三人當時並無使用安全島或行人過路設施，在馬路中心奔跑，期間有巴士及私家車駛過，情況十分危險。攝影師全程緊守崗位，即使在奔跑中，鏡頭依然緊緊對準目標人物。追逐持續至近巴士站的行人路後，影片才結束。

網民指《東張》團隊搵命搏

影片曝光後迅速成為熱話，大部分網民都認出片中女子正是《東張》主持黎寬怡。事件引來網民兩極反應，有部分人讚揚《東張》團隊敬業，「為了報道搵命搏」，但更多人對他們「唔睇車衝出馬路」的行為表示極度擔憂。

貓仔黎寬怡去年結婚：

網民叫貓仔黎寬怡睇車

網民紛紛留言，「真係搵命博，太危險啦！」、「貓仔睇車呀！」，直斥這種採訪方式極度危險，一旦發生意外，後果不堪設想。亦有評論認為，即使是為了揭露真相，也不應採取如此緊迫甚至可能觸發致命意外的攔截方式，「其實做訪問做到追人上馬路好危險」。同時，事件也引起了公眾的好奇心，不少人留言想知道《東張》團隊追訪的究竟是什麼題材，笑稱「阿婆跑得快肯定有古怪」。

貓仔黎寬怡為報道曾險破相

事實上，貓仔黎寬怡一直敬業樂命，不時為報道承受莫大風險，今年二月報道「山系裸男」事件，貓仔為了緊跟目標於山上喪跑，突然她「哎呀」大叫一聲，原來不幸被附近的生銹防盜鐵絲網刮傷額頭，其他工作人員立即表示不要再追，變態男即時逃之夭夭。黎寬怡的右側額被刮出長長的血痕清晰可見幾乎破相，之後她要即時到診所打破傷風針。

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