東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人

今晚（12日）一集《東張西望》，繼續報道於筲箕灣東駿苑對面的山邊出沒的「山系裸男」。這名喜歡全身赤裸通山跑的叔叔，於筲箕灣這座山出沒多年，附近很多街坊都見過他的「雄風」，他更肆無忌憚於山上四圍便溺，有人更指他專嚇女行山客，行為十分可惡。今集東張團隊終於跟他正面交鋒，主播「貓仔」黎寬怡更因此而受傷需打破傷風針，情況驚險。

東張團隊捕變態男多次食白果

東張團隊接到投訴之後，就開始部署要拍到這名變態男的行蹤，但卻因為近期天氣寒冷，裸體阿叔的出巡亦稍為收歛，令東張團隊多次「食白果」無功而還。終於皇天不負有心人，東張團隊於上山必經之路等候多時，終見赤裸阿叔出現。於他準備除衫之際，「貓仔」黎寬怡就即時上前，質問這位變態男。

「貓仔」黎寬怡受傷俏臉刮出血痕

「貓仔」黎寬怡問他「點解你要除晒衫上山呢」，變態男先呆一呆，之後答了兩個字「係咩」，就開始快步往山上走，黎寬怡從後亦步亦趨，不斷問他是不是用裸體嚇女人、是否在山大小二便，更跟他說「你知唔知咁樣係犯法」。變態男越行越快，更行上一些並非一般行山客的位置，意圖避開黎寬怡和其他工作人員。黎寬怡極度盡責瞓身狂追，突然聽到她「哎呀」大叫一聲，原來她不幸被附近的生銹防盜鐵絲網刮傷額頭，其他工作人員立即表示不要再追，變態男即時逃之夭夭。黎寬怡的右側額被刮出長長的血痕清晰可見，的確我見猶憐，之後她要即時到診所 打破傷風針。

山系裸男山上自建水簾洞

東張團隊之後再上山，憑行山客的帶引，看到原來山系裸男於山上自己搭建了一個「個人基地」，他用木條支撐起帳篷，入面有山寨供水系統，明顯地是供他沖涼，另外亦看到他遺下餅干等個人物品。

東窗事發後山系裸男依然故我

雖然曾被東張團隊狂追，但深知已經引起社會關注的這位變態男，之後仍依然故我繼續「打大赤勒」通山跑，另一位報料人Ryan，就用專業觀鳥望遠鏡，拍得他走上山上更高的位置裸體歎小食曬太陽，看來根本沒有放棄這個嗜好的打算。節目完結後，「貓仔」黎寬怡就於IG開直播，期間不少粉絲都擔心她的傷勢，詢問她的康復程度，黎寬怡表示已經完全康復不用擔心。

