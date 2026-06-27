東張西望丨79歲老翁涉非禮6歲女童被捕 受害人向母親哭訴被摸 阿伯遭質問竟想出手打人？

TVB節目《東張西望》最新一集（27日）報導了一宗老翁涉非禮的案件，一名6歲女童在黃大仙一公園內，疑遭一名79歲老翁伸手摸臉非禮。女童母親鄧女士發現後，勇敢與對方對質並報警求助。

鄧女士黃雨下接女放學

據鄧女士在節目中憶述，事發於6月16日，當時正值黃色暴雨警告生效。她撐著傘接6歲的女兒放學，途經黃大仙睦鄰街遊樂場。女兒走在前面，突然驚慌地哭著跑向她說：「媽咪，有人摸我！」女童向《東張西望》主持及母親表示，該名穿著橫間條衣服的伯伯，從後方走近，並用手從她的右邊臉頰一直摸到下巴。這突如其來的舉動讓女童大驚失色，嚇得哭了起來。

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母親為女追截色魔

鄧女士看到女兒受驚的模樣，感到非常心痛和憤怒，立即上前攔截該名老翁並質問：「你為甚麼摸我女兒？」起初，該名老翁矢口否認，辯稱只是撐著傘走路時不小心碰到。但在鄧女士的堅持追問下，他改口稱：「看到她可愛才摸一下」。眼見對方態度輕浮，鄧女士決心報警，並喝令對方不准離開。鄧女士指，該老翁聞言企圖逃跑，更一度想搶走鄧女士的手機，以及出手打對方，幸好當時有兩名路過的男士出手制止。

在等待警方到場期間，該老翁態度180度大轉變，不停向鄧女士道歉：「太太，我向你道歉」、「對不起，我向你道歉」。

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母親保護女兒拒絕私了

對於老翁的道歉，鄧女士斷然拒絕。她堅定地表示，如果這次接受道歉，可能會讓女兒覺得，將來再遇到更過分的行為時，對方只要道歉就可以被原諒。她認為：「當遇到這些事情，不是罵小朋友，而是要讚賞他們，要他們勇敢告訴我們，不要放過任何一個壞人。」

警方拘捕涉事老翁

《東張西望》節目組就事件向警方查詢，警方回覆指，於6月16日接獲一名女子報案，經調查後，拘捕一名79歲姓何男子，涉嫌非禮。該男子已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。案件已交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

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