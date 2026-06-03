東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論

TVB節目《東張西望》近日報導，21歲的H先生被多名女子指控隱瞞HPV（人類乳頭瘤病毒）病史，並沒有做安全措施的情況下與人發生性行為，事件引起全城關注。在昨晚（3日）播出的追訪片段中，H先生為逃避三位女受害人與主持人的質問，一度避走至一間健身中心。事隔一日，疑似該健身中心的分店今日（3日）便於Instagram限時動態發出通告，表示將進行深層清潔並暫停營業，時間點上的巧合，立即引發網民熱議，猜測是否與H先生的「播毒」風波有關，更有網民討論HPV傳染方式警醒大眾。

H先生認染HPV遭三女追罵成熱話

事件源於三位女受害人向《東張西望》求助，指控H先生在社交平台結識女性，並在聲稱「一對一」的親密關係中，隱瞞自己的HPV病史。節目中播出的對質畫面極具張力，H先生起初矢口否認，但在主持與三位女士的再三追問下，最終承認自己確實感染HPV，但態度強硬，拒絕向受害人道歉。其後，H先生轉身跑入健身中心企圖躲避，而本身亦是該中心會員的三位女士即跟隨入內，上演「三女追罵一男」的場面，相關片段在網上瘋傳。

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HPV主要透過性接觸傳染

三位女受害人在訪問中表示，她們先後確診感染HPV，身心受到極大創傷，更要面對痛苦的活組織化驗過程。她們勇敢站出來，除了控訴男方毫無悔意，更希望藉此警醒所有女性正視風險。其實HPV主要透過性接觸（包括陰道交、肛交或口交）時的直接皮膚或黏膜接觸傳染，即使有使用安全套，若未覆蓋的部位有接觸，仍有機會受到感染。受害人呼籲大眾在結交伴侶時要小心謹慎，切勿輕視HPV的傳染途徑與嚴重性，事件曝光後亦令網民一面倒譴責男方行為。

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