東張西望丨「播毒渣男」現身認有性病 三女圍繞對質：我抽組織下面流幾多血呀 拒道歉冷笑受訪

TVB節目《東張西望》連日來報道的「播毒渣男」事件，年僅21歲、自稱是籃球教練的「H先生」，被多名女子指控一腳踏多船，疑隱瞞患多種性病的情況下與不同女性發生關係，多名女士受傳染，三名受害人「報東張」接其惡行。今晚（2日）《東張西望》播出，三名受害人與製作組聯手設局將H先生約出來，並即場正面對質！

H先生與三女當街對質

在今晚（2日）播出的節目中，這場火藥味十足的對質場面終於完整曝光。三名女苦主當街連番質問H先生，期間有人情緒激動，當場憶述因感染性病而要接受痛苦治療的慘痛經歷，更崩潰控訴：「點解我驗完知道中咗之後，你仲搵其他女仔搞嘢呀」、「我抽組織下面流幾多血呀」、「你知唔知抽組織幾痛呀」、「食嗰隻藥係好噁心，嗰陣我日日嘔」。

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H先生拒向受害女士道歉

不過，面對三女的控訴，H先生的反應卻令人極度心寒。他起初不認有性病，未有正面回應問題，其後在整個對質過程中，不但未有正眼看過三名受害人，在接受《東張西望》主持訪問時更離奇地露出微笑。縱使他親口承認自己患有性病，但全程未有流露半點悔意，亦絕對拒絕向三名被他傳染的女子道歉。

對於所有的指控與質問，H先生僅以找律師作擋箭牌。他在離開前曾向主持人留下聯絡電話，聲稱願意日後再接受訪問交代詳情，惟據節目組透露，直至該集節目播出為止，H先生一直「潛水」未有再作任何回覆及現身。

事件曝光後，大批網民對H先生的態度感到極度心寒與憤怒，直斥其行為極不負責任，並留言力挺三名受害女子勇敢站出來揭發事件，以免再有更多無辜少女受害。

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