東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死

TVB節目《東張西望》今晚（1日）繼續跟進「播毒渣男」事件，一名自稱深情專一的21歲籃球教練「H先生」，被揭發同時與多名女性交往，更涉嫌在隱瞞自身情況下，將多種高危性病傳染給女方。事件曝光後引起全城嘩然，三名受害女子最終決定聯手大反擊，設局將「播毒渣男」釣出，現場與H先生當街對質。

聲稱「一對一」實質四處尋歡

受害人「陳小姐」與「劉小姐」分別在交友平台及工作場合認識籃球教練H先生。H先生一直營造真誠的形象，聲稱彼此是「一對一」的親密關係。然而，劉小姐因憤怒在網上公開事件後，竟引來另一名受害人「黃小姐」爆料。三人一對質，才揭發H先生的「無縫交接」，與驚人的時間管理伎倆，當其中一名受害人留院期間，H先生聲稱因女方不想見面，只能畫畫表達關心，實情卻是忙著約會其他女生。

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受害女染高危HPV崩潰

更可怕的是，三名女事主經檢查後，均驗出不同型號的HPV病毒及生殖器官病變。H先生曾向受害人道歉，並表示願意負擔治療費用：「係我衰，我錯咗。如果你知道最後用咗幾多醫藥費，我會全數俾返你。」

陳小姐崩潰表示：「我中咗16型嘅HPV，有機會導致子宮頸癌，呢個真係會死嘅癌症。平時覺得佢好真誠，嗰一刻突然覺得，我好似從來冇識過呢個人。」當受害人帶著驗出多達九種性病的報告上門找H先生對質，要求他做詳細檢查及負責時，竟被H先生封鎖。

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渣男大扮「愛情專家」

面對受害人的血淚控訴，H先生封鎖三位受害人，聲稱「要消失喺你哋眼中」，企圖逃避所有金錢及道德責任。H先生對多名女性造成不可抹滅的傷害，似乎仍毫無悔意，繼續活躍於交友網站尋找新獵物。 三位受害人發現，H先生猶如無事發生一樣，每天在大量年輕女性的帖文下留言搭訕，甚至在網上大扮「愛情專家」，向新認識的女生大話連篇，聲稱自己「分手半年只交過四個女朋友」。

最令人咋舌的是，「播毒渣男」H先生還到處提醒別人「做足安全措施好重要，唔係會好容易染病」，甚至與別人大談感情觀指「好快搵到另一半嘅人，係因為人哋求其」。種種滿口謊言的行徑，讓三位受害人大感作嘔，痛斥他每一分每一秒都在撒謊。劉小姐曾出律師信予H先生，指控男方明知自己有多種性病，仍然隱瞞事實，要求H先生賠償醫藥費及精神損失。

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不過H先生回覆劉小姐時，稱二人只是性伴侶關係，不必主動披露性健康狀況，多性伴侶行為也屬於個人自由。H先生又聲稱之後詳細檢測過，並沒有三位受害者所感染的生殖器官病變。H先生卻沒有提供檢測報告來證明，至於有關HPV病毒的檢測，更是隻字未提。

受害人化身「新獵物」設局

面對H先生的連番躲避與滿口謊言，三名受害女事主決定組成支援小組，並策劃一場「引蛇出洞」。三人在社交平台開設全新虛假帳戶主動出擊，H先生迅速上釣，僅認識一天便將氣氛搞得極度曖昧，不僅挑逗問「咁我可以收服你嗎？」還猴急地表示「打算睇下你今日著咩」。

在對話中，「播毒渣男」還與「新獵物」探討價值觀，直言自己絕對接受不到出軌，更稱「出軌又呃人真係好辛苦」，演技令人驚嘆。傾談幾日後，受害人順利約出H先生一同健身。當日H先生打算襯情侶裝迎來新艷遇。

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《東張》主持當街連環追擊

H先生面對三名受害人表現閃縮，在《東張西望》主持連番追問：「你驗咗你嘅性病未有？」、「你有冇check有冇受感染？係咪有HPV？」、「你係咪呃佢哋，當初淨係得佢一個？」面對主持連環拷問，H先生表示：「如果你需要...如果你想同我講，可以同返我律師溝通」，又以「我依家唔方便回覆」來作擋箭牌。節目將於明晚（2日）播出H先生回應。