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東張西望丨餐廳女食客如廁遭開門被「睇晒」 涉事男爆粗惹衝突 還原事件經過爆羅生門

影視圈
更新時間：22:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：22:00 2026-06-26 HKT

TVB節目《東張西望》今晚（26日）報道一宗近日極具爭議的社會事件，一名女子於旺角連鎖食肆如廁時，竟遭遇廁所門突然遭人從外以鎖匙打開，導致春光乍洩。事件發生後，女事主與涉事開門的女顧客及其男友爆發激烈爭執。事後雙方各自表述當時情況，當中細節竟出現極大出入，爆出「羅生門」。

陳小姐三次叫：唔好入嚟

節目今晚播出女事主「陳小姐」訪問，陳小姐憶述事發於餐廳臨近打烊時分，進入未有上鎖的洗手間，自行鎖門後如廁期間，聽到門外傳來一對男女的聲音，對方更企圖推門而入。陳小姐表示：「我已經喺裏面都大叫咗好多次，叫佢哋唔好入嚟呀。聲量都幾大嘅，而且都嗌起碼有三聲啦。」陳小姐表示自己有拍門再作示意「裏面有人」，但門外的人疑充耳不聞，繼續推門。

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陳小姐覺得好尷尬

陳小姐清楚聽到一把男聲明確指示：「我要去攞鎖匙開門。」對方之後取得鎖匙打開門。陳小姐猶有餘悸地透露廁所門被打開近一半：「嗰陣時我係下半身，係半裸，仲未著好褲，就覺得好尷尬。我覺得好恐怖，我都好驚俾人睇到。」

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陳小姐整理好後步出廁所，即遭涉事男子以粗言穢語不斷辱罵，而對方的同行女子一度制止男伴。陳小姐稱：「當時我無視咗佢哋，想快啲埋單走人，但係埋單埋到一半，我同個男人眼神對望了一下，佢就抌低嗰個女仔，直接衝出嚟，講晒粗言穢語，同埋手指指，我覺得佢都想郁手。」最後需由餐廳職員及友人合力制止。陳小姐引述職員指，該名男士當時喝了不少酒。

開門男事主否認在女廁門口

面對陳小姐的指控，涉事開門的「W小姐」及其男友「C先生」亦向節目講述另一個版本。W小姐表示：「我嗰時出去收銀處問個職員借咗廁所嗰張匙卡啦，跟住我就去開門，打算去廁所。我開門嘅時候，第一下扭落去發現有啲卡，開唔到，咁我以為係個鎖有問題，咁我就嘗試去推門，再扭鎖匙，跟住我聽到有個女人嘅聲音好大聲咁樣講話『裏面有人，唔好再推！』咁我就離開咗個廁所範圍。」

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W小姐又澄清男友當時在場，主持梁菁琳問：「嘗試用鎖匙開門之前有冇聽到裏面有聲音？」W小姐堅稱「肯定冇聽到」：「可能過程當中唔小心推開咗少少，係有呢個情況。」W小姐又確認當時是一個人去廁所，男友未有跟隨。C先生亦稱在等W小姐，沒有行去女廁。

開門男女稱有飲酒但清醒

C先生續指對當時女事主向男友講述事件，對方便用手機拍攝自己，C先生才鬧陳小姐及其男友：「因為佢攞部手機拍我，對住我拍，我先有情緒激動，先鬧佢。無緣無故被人拍，梗係會激動，激動實會鬧人，啱唔啱先？正常人都係咁樣。」W小姐與C先生承認當晚有飲酒，但當時沒有受到任何酒精影響，是在清醒狀態。

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雙方各執一詞，餐廳職員向《東張》證實，當時C先生坐在座位上未有跟隨女伴，確認使用鎖匙開門的只有W小姐一人。至於為何會發生「有人如廁仍被外人持匙開門」的荒謬情況，職員解釋餐廳雖然有借用鎖匙的規定，但無法強制要求顧客一定要由外上鎖或從內上鎖，加上人手有限，實在難以24小時派員看管洗手間。

梁菁琳發現女廁冇上鎖

主持梁菁琳到訪餐廳，見到廁所門外貼有「如有需要，請到收銀處向職員攞鎖匙」告示，但梁菁琳在現場輕易將女廁開門，發現廁所沒有人時，亦沒有上鎖。而陳小姐及W小姐亦指事發當日女廁門外沒有看到告示。W小姐最後向陳小姐道歉：「同佢（陳小姐）講聲唔好意思，因為真係我推開咗佢度門，而導致呢樣事件發生，咁當然個源頭係喺餐廳嗰邊。」

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