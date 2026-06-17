東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸

TVB節目《東張西望》今晚（17日）報道一宗駭人的旅遊意外。一名由澳門前往西藏自駕遊的旅客陳先生（化名），在旅途中下車拍照時，不慎觸碰到路邊的架空高壓電纜，慘遭強烈電擊。事件導致陳先生全身遭受嚴重的二度、三度燒傷，要切除左耳。原本開心的自駕遊變成一場噩夢，目前家屬正與當地的電力公司就後續賠償問題展開拉鋸。

陳先生死裡逃生

事發於西藏林芝市波密前往拉薩的途中，陳先生一行八人自駕遊，途經一處沙灘，眾人便下車拍照。從當時出事前的短片，見到該處人煙稀少，似在放牧，看似是寧靜的風景區。由於現場沒有圍欄及警示牌，陳先生憶述死裡逃生的經歷時猶有餘悸：「高壓電由我後頸、左耳位置流入全身，最後由雙腳流出。我即場昏迷，好彩同行朋友即刻幫我做心肺復甦同人工呼吸，兩分鐘後先慢慢恢復意識。」

相關閱讀：東張西望丨送飯員呃90歲伯伯200萬養老屋？李旻芳窮追猛打拆穿真面目 網民激讚字字珠璣

陳先生傷勢嚴重恐面臨截肢

陳先生的姐姐陳小姐補充，電流疑似因為弟弟鞋底沾水，而被導出，沒有在體內積存太久，加上有朋友即時急救，才奇蹟保住弟弟性命。雖然陳先生撿回一命，但康復之路漫長且痛苦。經西藏當地醫院診斷，陳先生全身有二度、三度燒傷，其中左耳傷勢最嚴重，必須切除，而後頸及雙腳亦需要從頭皮取皮，再進行植皮手術，嚴重的話甚至可能面臨截肢。

陳先生身心受創留陰影

面對突如其來的殘障，陳先生身心受創：「每次換藥、全麻（醉）做手術都好痛苦。而家夜晚瞓覺好驚，一到夜晚就有恐懼，真係唔敢相信突然就成為殘障人士，諗起屋企同小朋友，心情真係接受唔到。」陳先生強烈質疑：「一個咁多遊客去嘅地方，竟然有咁低、咁難留意到嘅高壓電線，如果係一家大細去，後果不堪設想。」

相關閱讀：東張西望丨「送飯氹層樓」伯伯壓力大發燒入院 怒轟送飯員鄰居「狼心狗肺」誓取回物業

揭露奪命陷阱規格

陳小姐更透露報警錄取口供時：「有話返啲電纜唔合規格，（高度）喺1.8米以下。我細佬住嗰間醫院，好多人電擊受傷，仲傷得好嚴重，比佢更嚴重都有，係當地人囉。」電力公司會在事發地點加裝標示，並將電線拉高。就事件《東張西望》嘗試聯絡當地涉事電力公司了解，回覆指公司已經安排陳先生在當地三間醫院治療，之後安排航空轉運至深圳市的醫院，一直積極協助救治及後續安排轉院，及承擔醫療費用。至於意外成因，電纜是否違規等提問，電力公司表示需依照管理部門履行審批程序，在審批完成前暫無法接受採訪。

陳先生期望獲合理交代

雙方在賠償問題上出現巨大分歧，陳小姐表示回程由對方安排，為應付龐大的醫療及生活開支，家屬向電力公司提出的理想賠償金額約為700萬。陳小姐強調提出此金額並非「獅子開大口」，而是內地的賠償標準無法應付香港高昂的醫療費用：「如果我們一次過唔向他們申請賠償，之後不知去哪裡搵錢同佢做手術。」目前家屬已提交醫療報告，雙方仍在拉鋸當中。陳先生亦期望電力公司能給予受害人及社會一個清楚、合理的交代。陳小姐最新向《東張西望》表示，從上星期開始未能到與電力公司取得聯絡。